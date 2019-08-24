Обзор событий в мире, на постсоветском пространстве и в ближайшем приграничье, а также внутриполитической и общественной жизни нашей страны за минувшую неделю…

Чиновники Минобороны демонтировали мемориальную доску генералу Каппелю в Симбирске. В ИППО призвали найти памятнику Императора Александра III работы Паоло Трубецкого достойное место. На Афоне опасаются, что глава Фанара привезёт с собой на Святую Гору украинских раскольников. На Украине продолжается избиение верующих и захват храмов УПЦ

21 августа 2019 года, когда в России многие отмечали день офицера, власти Ульяновска (Симбирска) при участии чинов из Министерства обороны России силами офицеров Межвидового регионального учебного центра войск связи постыдно демонтировали мемориальную доску герою России, Георгиевскому кавалеру генералу Каппелю, установленную вблизи КПП этого военного центра.

Мемориальный знак был торжественно открыт 28 сентября 2018 года по инициативе местной общественности с согласия чинов Минобороны и при участии главы Симбирской митрополии митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия, который совершил перед этим панихиду по белому генералу и его соратникам.

В церемонии открытия также приняли участие представители миссии по возвращению из Китая и перезахоронению в России останков генерала Каппеля руководитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов и вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, представители казачьих обществ и общественных организаций, деятельность которых направлена на сохранение исторической памяти.

Но спустя всего год чины из Минобороны решили дать задний ход. При этом они откровенно признались, что испуганы возможными последствиями своего разрешения. Непосредственно в своей трусости расписался заместитель командующего Центральным военным округом по военно-политической работе полковник В.Журавлёв.

Полковник В. Журавлев"Командование Центрального военного округа выражает Вам признательность за активную жизненную позицию в вопросах преодоления последствий гражданской войны, — пишет полковник-политрук инициаторам установки мемориального знака. — Вместе с тем необходимо отметить, что установка мемориальной доски не встретила у общественности г. Ульяновска однозначной поддержки. Против установки мемориальной доски выступили депутат Законодательного Собрания Ульяновской области Кузин В.И., члены Совета ветеранов и выпускников Ульяновского высшего военного инженерного училища связи.

Учитывая общественный резонанс, вызванный фактом установки мемориальной доски, а также исходя из положений ст. 24 Федерального закона от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» об ограничении деятельности общественных объединений на территории воинских частей оставляем за собой право установку мемориальной доски на фасаде здания штаба войсковой части 42 731 оставить без согласования".

Демонтировать доску Георгиевскому кавалеру Каппелю чины из Минобороны поручили почему-то именно в день офицера. Совпадение, надо сказать, весьма символичное. Что же касается мотивов этого решения, то действия представителей ЦВО лишний раз подчёркивают, что ни чести, ни достоинства у этих офицеров нет.





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Председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин обратился в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) с предложением заняться судьбой многострадального памятника Императору Александру III, который ныне стоит без постамента у входа в Мраморный дворец.

Первоначально памятник Императору Александру III был установлен на Знаменской площади у Николаевского (сейчас Московского) вокзала. Монумент посвящался «Державному основателю Великого Сибирского пути», то есть Транссибирской магистрали, начинавшейся от Николаевского вокзала. Её строительство было начато при Александре III.

При большевиках памятник демонтировали, и он чудом сохранился. В настоящее время монумент временно установлен у Мраморного дворца, что не соответствует ни его размерам, ни архитектурной задумке.

«Ну не дело это, спрятали у Мраморного дворца! Его там и не видно. Один из самых мощных царей. Мы в Крыму только три памятника поставили, а в Питере спрятали. Не дело!» — эмоционально заявил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, комментируя свою инициативу найти монументу достойное место.

Бывший глава Счётной палаты считает, что чтобы не провоцировать скандалы вокруг обелиска на площади Восстания, памятник Императору Александр III вполне можно было бы перенести к Петропавловской крепости.

«Есть историческая логика, есть архитектурная. Миллионы туристов там останавливаются. Подошли к Александру III и пошли в Петропавловскую крепость. Мне как ленинградцу эта идея нравится», — отметил Сергей Степашин, назвав её одним из возможных вариантов.

Со своей стороны хотелось бы добавить, что ранее член Фонда «Возвращение» Александр Алекаев обращался к Президенту РФ Владимиру Путину с письмом о необходимости восстановления памятника Императору Александру III на его месте на Знаменской площади в Петербурге (ныне — пл. Восстания). Его начинание также поддержало руководство Фонда.

«Это выдающееся творение Паоло Трубецкого было сохранено от бомбежек нашими предками в период Великой Отечественной войны, а сейчас стоит бесхозно за забором, без постамента, практически на земле и стремительно разрушается временем», — писал А. Алекаев.

«Призываем Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать инициативу руководства города и общественности и посодействовать установке памятника на постамент. При этом стелу, которая сейчас находится на этом месте, можно было бы перенести в другое, не менее значимое место, к примеру, на площадь Победы», — говорилось в письме.





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Смуту и тревогу среди афонских монахов вызвало намерение Константинопольского Патриарха Варфоломея посетить в октябре 2019 года Святую Гору Афон, поскольку после признания Фанаром украинских раскольников афонские монашествующие не знают, чего можно ожидать от своего Патриарха, и опасаются, что он попытается привезти с собой на Гору главу ПЦУ Епифания Думенко, передаёт греческий портал Orthodoxostypos.gr.

Греческие журналисты откровенно сообщают, что атмосфера на Святой Горы Афон накануне визита крайне напряжённая, и чем может окончиться поездка Патриарха Варфоломея, никто не знает.

В настоящее время большинство афонских монастырей отказываются признавать «ПЦУ» и принимать у себя представителей украинских раскольников. Однако, есть и те, кто готов сослужить с ними. К последним, в частности, относятся монастыри Ксенофонт, Пантократор, Иверон и Новый Эсфигмен. Особняком стоит здесь Ватопед, который старается занять промежуточную позицию, но на него оказывается серьёзное давление.

В связи с этим греческое издание обращает внимание, что на Афон в последнее время зачастили американские дипломаты и, в частности, посол США в Греции Джефри Пайетт. Они стараются убедить афонитов в необходимости признать «ПЦУ».

Пишет греческое издание в этом плане и об усилиях Москвы, называя Святую Гору точкой, где сошлись политические интересы России и США. В данном случае указывается на резкие высказывания Владимира Путина в адрес Патриарха Варфоломея и визит митрополита Волоколамского Илариона в Афины.

Что же касается визита Патриарха Варфоломея, то он также рассматривается в рамках его попыток «образумить» те монастыри, которые выражают протест против действий Константинопольского Патриархата на Украине. Помимо украинской автокефалии, афонские монахи также обеспокоены итогами Критского собора и тесными контактами Фанара с Ватиканом.

Однако, многие монашествующие уверены, что план Патриарха Варфоломея провалится. «Давление не поможет. Варфоломей будет следовать фанариотской тактике. Он попытается успокоить и перетянуть на свою сторону тех, кто противостоит — по-видимому, с помощью соответствующего «вознаграждения», — считают они.

Более того, на Афоне нарастает возмущение. Показательно, что в конце июня монахи монастырей Филофей и Каракалл открыто выразили отрицательное отношение к «ПЦУ». Они не позволили раскольникам служить в монастырях, а также фотографировать, после того как прибывшие попытались войти, не сказав, к какой церкви они принадлежат.

В начале июля Священный Кинот Святой Горы также направил в Министерство иностранных дел Греции письмо, в котором выразил крайнее недовольство провокационными визитами украинских делегатов в афонские монастыри. Дело дошло до того, что афонские монашествующие потребовали сместить гражданского губернатора Афона и избрать на его место другого человека.





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В разных регионах Украины верующие Украинской Православной Церкви продолжают страдать от провокаций представителей «ПЦУ», которые всё ещё пользуются поддержкой некоторых местных чиновников и агрессивных радикалов. Информационно-просветительский отдел УПЦ подготовил подборку о религиозной жизни Украины в течение последней недели.

20 августа 2019 года, в селе Четвертня Маневицкого района Волынской области представители Волынской ОГА, правоохранительных органов и «ПЦУ» пытались захватить Спасо-Преображенский храм УПЦ. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил клирик Волынской епархии протоиерей Олег Точинский.

«От ОГА приехала комиссия, которая будет „передавать“ храм местным сторонникам ПЦУ, которые незаконным способом перерегистрировали общину УПЦ и, не разрывая охранного договора со старыми собственниками, заключили с региональными властями новый», — написал священнослужитель.

Он призвал всех верующих поддержать прихожан молитвенно: «Просим молитв! Наших верующих в селе больше, но административный ресурс на стороне оппонентов».

Впоследствии отец Олег сообщил, что «в присутствии представителей ОГА и полиции сторонники ПЦУ срезали замки с дверей храма. На требования полиции противодействовать тому, что происходит, правоохранители предложили написать заявление».

11 августа 2019 года в селе Галузинци Деражнянского района Хмельницкой области активисты «ПЦУ» попытались отобрать храм Украинской Православной Церкви. При этом силовую поддержку им оказали украинские националисты.

По словам очевидцев, вооруженные ножами и болгарками злоумышленники пошли на захват Свято-Михайловского храма под руководством «клириков ПЦУ». Причём, это далеко не первая попытка рейдеров захватить церковь. Поддержать православную общину, которая вышла к дверям храма с молитвой против захватчиков, прибыли члены братства святых Антония и Феодосия Печерских.

18 августа перед началом богослужения в церковь в честь Покрова Божией Матери в селе Рясники Гощанского района Ровенской епархии УПЦ явились местные сторонники «ПЦУ» в сопровождении нескольких «священников» и радикалов из соседних сёл. Сопровождали активистов радикалы из «Братства единомышленников», причастные ко всем церковным конфликтам в регионе.

Сторонники «ПЦУ» заявили, что хотят провести богослужение в храме, ссылаясь на распоряжение исполняющего обязанности председателя Ровенской ОГА Игоря Тимошенко. Как рассказывают очевидцы, церковное противостояние у храма было ожесточенным и длительным. С 7 часов утра и до 15 часов дня обе общины спорили, доказывали, дошло даже до драки.

Полиция, которой сообщили заранее о возможных столкновениях, придерживалась нейтралитета и вмешалась только после попытки радикалов силой захватить церковь.

После 15 часов сторонники вновь созданной структуры стали покидать территорию храма. Однако религиозная община УПЦ убеждена, что очередная попытка захвата случится снова, и поэтому просят всех неравнодушных усиленно молиться, чтобы Господь помог выдержать очередной натиск.

Религиозная община Украинской Православной Церкви села Кальнивцы в Кицманском районе Черновицкой области 18 августа совершила своё первое богослужение в частном доме, после того как их выгнали из собственного храма, сторонники «ПЦУ».

На богослужение приехали секретарь Черновицко-Буковинской епархии архимандрит Никита и эконом епархии — архимандрит Силуан. Перед богослужением архимандрит Никита освятил помещение дома для совершения в нем богослужений и возглавил Литургию.

Стоит отметить, что остаются верными своей вере православные буковинцы и в других селах. Молитвенные стояния в защиту своей веры и храмов здесь продолжаются уже более полугода — в селе Васловивцы уже более 200 суток, в селе Задубровка более 180 дней.

В епархии напомнили, что за это время у верующих Задубровка отобрали название и документы на общину, насильно перерегистрировали в «ПЦУ» и даже открыли уголовное дело. «Не перечислить все проявления „любви“ „ПЦУ“. Но мы верим, что у Господа никто и ничто не забыто и от горячей веры растают, не сегодня, не завтра, пожалуй, но растают злые сердца. Молитвенное стояние продолжается», — отметили в епархиальной пресс-службе.

Однако такая вера раздражает представителей «ПЦУ». Как сообщили авторы канала «Правблог» «клирик» этой структуры Виталий Данелюк негодует, что его сторонникам не удаётся захватить храм УПЦ в селе Михальча Черновицкой области. В частности, рейдерские планы срываются мощной поддержкой, которую оказывают своим единоверцам румыноязычные православные Буковины.

Представитель «ПЦУ» считает, что в Черновицкой области существует проблема межнациональной вражды, которую разжигают румыноязычные верующие Украинской Православной Церкви. В частности, Данелюк рассказал, что его религиозная организация получила все документы на храм УПЦ в с. Михальча Сторожинецкого района, кроме права на владение земельным участком и пожаловался на то, что «милиция в этом вопросе действует очень пассивно».

По его словам, «Русская Церковь привозит румыноязычных людей и таким образом, это очень серьёзная проблема для Украины, потому что создаётся конфликт межрелигиозный и межнациональный. Это серьезный звоночек, поскольку люди не понимают, чем они играют».

В свою очередь, в Черновицко-Буковинской епархии отметили, что в селе Михальча Сторожинецкого района «компактно проживают украинцы и румыны». «Михальча — украинское село, но когда угрожают захватить храм, то на молитву в Михальча приезжают румыноязычные православные христиане из соседних сел: Угождала, Волока, Кучуров, Сторожинец».

Напомним, на прошлых выходных состоялось также две попытки сторонниками «ПЦУ» захватить храмы Украинской Православной Церкви в Владимир-Волынской епархии — в с. Бобли Турийского района и в селе Доротище Ковельского района. Для осуществления своих рейдерских замыслов «клирики» новосозданной структуры традиционно пригласили праворадикалов. Православные волыняне в очередной раз отстояли свои храмы от захвата.

Русская линия