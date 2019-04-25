В Русской Православной Церкви выразили благодарность Иерусалимскому Патриархату за строгое отношение к канонам в вопросе богослужений с украинскими раскольниками…

Отец Александр Волков: Провокации со стороны «ПЦУ» есть и будут, но Иерусалимский Патриархат не допустит раскольников до богослужений на Святой Земле

Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил не позволит членам «ПЦУ» служить и совместно с другими православными молиться на Пасху в Святом городе, выразил уверенность руководитель пресс-службы Патриарха Кирилла священник Александр Волков, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, сообщает Интерфакс.

«Иерусалимский Патриархат не допускает раскольников до святынь, находящихся на канонической территории Иерусалимского Патриархата. Иерусалимский Патриархат не допускает никакого соучастия, даже молитвенного, представителей вот этих раскольничьих структур», — сказал отец Александр в среду на пресс-конференции в Москве.

По информации священника, такие попытки со стороны неканонической церкви Украины «имели место быть».

Представитель Русской Церкви выразил благодарность Иерусалимскому Патриархату и лично Патриарху Феофилу за «очень устойчивую позицию по отношению к невозможности участия раскольников в богослужениях, которые совершают священнослужители канонических Православных Церквей у святынь Святой Земли».

Следует обратить внимание, что ранее в Иерусалимском Патриархате ужесточили правила предоставления и проверки документов украинских священнослужителей в связи с попытками украинских раскольников устроить провокации на Святой Земле.

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