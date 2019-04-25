12 подвизающихся в афонских келлиях и скитах старцев выразили свой солидарный протест против действий Константинополя в отношении Украинской Православной Церкви, верующие которой ныне гонимы из-за последних решений Фанара. Текст письма на своих страницах опубликовало греческое агентство «Ромфея», уточняя, что он направлен Священному Киноту Святой горы Афон и датирован 17 марта 2019 года.

Служба коммуникации ОВЦС приводит полный перевод этого обращения:

Высокопреподобные всечестные отцы и братия о Христе, благословите!

С большой скорбью и беспокойством мы узнаем о том, что происходит в Православной Церкви в целом по причине неканонического предоставления автокефалии раскольникам Украины без согласия канонической автономной Церкви во главе с митрополитом Онуфрием, которая продолжает считать новых автокефалов раскольниками, не имеет с ними общения, а на основании священных канонов и со всеми теми, кто имеет общение с раскольниками. Русская Церковь уже прервала общение со Вселенским Патриархатом, который, несмотря на ясное запрещение священных канонов, самовольно предоставил автокефалию, вторгнувшись за пределы своих границ в чужую юрисдикцию. Таким же точно образом поступят и другие Церкви, как они уже заявили. Так существует угроза расширения и распространения раскола в масштабах подобных расколу 1054 года. Еще не затянулись раны и травмы, вызванные собором в Колимбарионе на Крите, который воцерковлением ересей и поддержкой всеереси экуменизма разорвал всякую связь с осуждающей эти ереси православной отеческой и соборной традицией. Мы стоим перед новыми ранами на теле Церкви, исключительная ответственность за которые лежит на Вселенском Патриархате, когда оправдываются уже не ереси, а расколы. Таким образом наносится удар и возникают препятствия для спасения людей, потому что Священное Писание и отеческая традиция многократно научают, что ересь и раскол ведут в погибель, поскольку там не действует Святой Дух. Мы ограничимся лишь немногими свидетельствами.

Причисляя раскол ко второму после ереси экклесиологическому отклонению, Василий Великий учит, что «Отступившие от Церкви уже не имели на себе благодати Святаго Духа. Ибо оскудело преподание благодати, потому что пресеклось законное преемство"[1]. А далее он продолжает говорить о том, что они не могут уже более другим через таинства преподавать благодать, от которой сами отпали: «Но отторженные, соделавшись мирянами, не имели власти ни крестить, ни рукополагать, и не могли преподать другим благодать Святаго Духа, от которой сами отпали"[2]. Также стремясь предотвратить расколы, святитель Иоанн Златоуст учит, что раскалывать Церковь есть зло не меньшее, чем впадать в ересь: «Производить разделения в Церкви не меньшее зло, как и впадать в ереси"[3]. Он полагает, что ничто так не гневит Бога, как разделения и расколы, и вспоминает мнение святого мужа, согласно которому, даже мученическая кровь не может загладить греха раскола[4].

Ересь и раскол — есть дела диавола. Когда ему не удается воспрепятствовать спасению с помощью ересей, тогда он действует так, чтобы спровоцировать расколы. Тринадцатое правило состоявшегося при Фотии Великом в 861 году Двукратного Константинопольского собора в сжатом виде демонстрирует образ мыслей всей Церкви: «Вселукавый, посеяв в Церкви Христовой семена еретических плевел, и видя, как их с корнем посекает меч Духа, вступив на другой путь коварства, покушаясь разделить Христово тело безумством раскольников"[5].

Причина беспокойства и написания настоящего письма лежит в том, что мы, святогорцы, желаем проявить свою решимость и не стать причастниками раскола, подвергнув таким образом опасности наше спасение. Мы оставили мир и удовольствия мира и употребляем душу и тело на аскетические подвиги, дабы улучить милость Божию. Разве не было бы непростительным нерадением и безумием привести в негодность наши труды и чаяния, причащаясь с отлученными от евхаристического общения украинскими раскольниками, изверженными из сана Русской Церковью, которой они принадлежат три с лишним века, согласно неизменному, непрерывному и общему признанию всех православных, не исключая Вселенский Патриархат? В данном случае каноническая традиция ясна. 33-е правило Лаодикийского собора запрещает совместные молитвы с еретиками и раскольниками: «О том, что не должно молиться вместе с еретиками или раскольниками"[6]. А 2-е правило Антиохийского собора определяет, что тот, кто будет в общении с отлученными, то да будет и сам вне общения, и что другая Церковь не может восстановить отлученных от общения: «Да не будет же позволено иметь общение с отлученными и принимать в одной церкви тех, которых не принимают в собрании другой церкви. Если же кто-либо из епископов, или пресвитеров, или кто-либо из клира будет в общении с отлученными, то да будет и сам вне общения как нарушающий церковное правило"[7]. Отлученных от общения синод другой Церкви вернуть в общение не может, а только тот, кто подверг их прещению. Нарушающие это правило, как поступил патриарх Варфоломей с украинскими раскольниками, которых подвергла прещениям Русская Церковь и которых только она одна может вернуть в общение, извергаются из Церкви. Так повелевает и 4-е правило того же Антиохийского собора: «Если епископ, изверженный Собором, или пресвитер, или диакон, изверженный своим епископом, дерзнет совершить какое-либо служение, — епископ ли по прежнему своему обычаю, или пресвитер, или диакон, — то ему уже не остается надежды ни восстановиться на другом Соборе, ни оправдаться. Кроме того, всех состоящих в общении с ними следует отлучать от Церкви, особенно если они, зная решение, вынесенное против вышеуказанных лиц, дерзнут иметь с ними общение"[8].

Церковная ситуация на Украине, хотя и простая, все же опасно усложнилась после незаконного вторжения Патриарха Варфоломея в чужую юрисдикцию и вхождения в общение с лишенными общения раскольниками. До 1686 года Украина подчинялась Вселенскому Патриархату, как ранее, до 1590 года подчинялась ему и Русская Церковь. В 1686 году деянием патриарха Дионисия IV она вошла в юрисдикцию Московского Патриархата, в которой по общеправославному согласию пребывает вплоть до сего дня 333 года. Одновременно с возникновением после падения коммунизма в 1990 году независимого украинского государства встал вопрос и о создании независимой автокефальной Церкви. Речь идет о законной и оправданной просьбе, на которую Русская Церковь откликнулась отчасти, предоставив статус широкой автономии, но не полной автокефалии. Возражая против этого решения, митрополит Киевский Филарет, тогда еще канонический епископ Русской Церкви, после своего поражения на выборах патриарха Московского произвел раскол, создав свою собственную, независимую церковь, за что был наказан лишением сана и анафематствован. Существовала еще одна раскольническая церковь под руководством Макария Малетича, изверженного из сана священника, который впоследствии «был рукоположен во епископы» не просто раскольниками, а одновременно и лишенными формального канонического преемства. Все православные считали эти две лишенные общения группировки раскольническими. Но недавно, 15 декабря 2018 года, они соединились и 6 января 2019 года в качестве канонической Церкви были самочинно приняты в общение одним лишь Патриархом Варфоломеем. А канонической и законной Церковью до сего дня всеми считается та, которая принадлежит юрисдикции Русской Церкви — автономная Украинская Церковь во главе с митрополитом Онуфрием.

Мы не будем далее вдаваться в исторический, канонический и геополитический анализы, многие из которых дают убедительные объяснения в отношении вмешательства Константинополя в украинский вопрос. Мы заинтересованы в том, чтобы отметить экклесиологические и сотериологические последствия и прояснить нашу собственную позицию, выразив свою обеспокоенность. Давно известно, что Патриарх Варфоломей не питает особого уважения к священным канонам, которые он нарушал и нарушает, особенно в отношении связей с еретиками, а сейчас еще и с раскольниками. Он вмешался в вопрос украинской автокефалии, не имея на то канонической юрисдикции и полномочий. Вначале, опираясь на недостаточно образованных или корыстных богословских консультантов, он попытался обосновать свое вторжение ссылкой на такое установление, как эклитон (ἔκκλητον), т. е., что он один, как второй папа, может принимать апелляции и обращения из прочих автокефальных Церквей, поскольку является якобы не первым среди равных (primus inter pares), а первым без равных (primus sine paribus), согласно новоявленному папствующему мнению горе-богословов постотеческой эпохи. Но этот аргумент сразу же с шумом обрушился, потому что противоречит соборной системе управления Церковью, в рамках которой все патриархи и предстоятели рассматриваются как равные между собой, а Константинопольский имеет лишь первенство чести, а не власти, на что претендует папа. Право же принятия апелляций распространяется только на относящихся к его собственной юрисдикции, а не к юрисдикции других патриархов. Бесспорна и несомненна каноническая традиция, которую в сжатом виде изложил богодвижимый ум одного из наших величайших богословов и канонистов преподобного Никодима Святогорца, перед величием которого должны постыдиться все помышляющие и предлагающие новшества или скрывающие пустое. В пространном примечании он комментирует 9-е правило IV-го Вселенского собора, которое предполагает, что в случае возникновения сомнения в судебных решениях епископы и прочие клирики обращаются к экзарху диоцеза или к предстоятелю престола царствующего града. Преподобный отец толкует правило на основании церковной истории, множества других правил, [мнений] авторитетных древних канонистов, а также византийского законодательства благочестивых царей, заключая, что: «Константинопольский предстоятель не имеет права действовать в диоцезах и областях других патриархов, и это правило не дало ему права принимать апелляции по любому делу во вселенской Церкви». Среди прочего, он цитирует и мнение авторитетного канониста Зонары, который говорит, что: «Константинопольский предстоятель рассматривает апелляции только подчиненных Константинопольскому предстоятелю, как и Римский папа рассматривает лишь апелляции подчиняющихся Римскому папе» и, что «Константинопольский предстоятель есть первый единственный и последний судья на подчиненными ему митрополитами – но не над теми, которые подчиняются остальным патриархам"[9].

Когда же патриарх Варфоломей убедился в том, что в своем трансграничном вмешательстве в пределы чужой юрисдикции он не может опереться на эклитон, то с помощью готовых услужить ему собственных советников спустя 333 года обнаружил, что Украина относится к юрисдикции не Русской, а Константинопольской Церкви! Его невнимательные или воинствующие богословы скрыли и превратно перетолковали множество документов и мнений, чтобы прийти к смешному выводу о временном характере передачи Украины Русской Церкви (временный характер длинною в три с лишним века!), а сейчас эта уступка отменяется. Необходимо отметить, что все без исключения автокефальные Церкви до сего дня всегда считали и считают Украинскую Церковь частью Церкви Русской, а митрополитом Киевским признают мудрого и скромного владыку Онуфрия. Следовательно, восстановление украинских раскольников чужим, вторгнувшимся Патриархом и самочинное предоставление им церковной автокефалии, которую не просила каноническая Поместная Церковь[10], вопреки противоположному мнению их собственного церковного священноначалия, без всеправославного консенсуса, а скорее, несмотря на всеправославное возражение, мнимая и неканоническая отсылка на право принимать апелляции, смехотворная претензия на юрисдикцию спустя три с лишним века, сопровождавшаяся перетолкованием соответствующих документов, делают статус новой автокефалии проблематичным. Раскольники остаются раскольниками, а единственной канонической Церковью на Украине является та, которую возглавляет митрополит Онуфрий. И посему ни одна автокефальная Церковь до сего дня, за исключением Константинопольской, не признает нового «митрополита» лжеавтокефальной «Церкви» — раскольника Епифания. Мы считаем не только несправедливой, но и лишенной элементарной логики намеренную близорукость некоторых в отношении этого основополагающего взгляда на данную проблему и одностороннюю с их стороны концентрацию на не связанных с этим взглядом вопросах: напр. на национализме или экуменизме главных представителей (прошлого и настоящего) Русской, но не канонической Украинской Церкви, на которые они наводят увеличительное стекло, чтобы оправдать неканоничность поступков.

Мы, большинство отцов-святогорцев, возрадовались радостью великой, когда подавляющим большинством голосов Священный Кинот принял решение не направлять представителей или даже поздравительного письма на интронизацию раскольника Епифания. Но очень огорчились из-за монастырей, которые оказались [в этом вопросе] в меньшинстве, и из-за тех немногих отдельных лиц, которые уступили давлению, проигнорировали Ваш решение и приняли участие в интронизации! Точно такие же чувства радости наполнили наши сердца по поводу того, что многие обители воспрепятствовали посещению их «епископами» и «клириками» новой лжецеркви, но горечь и бесстрастный гнев — в отношении, к счастью, тех немногих, которые любезно приняли их и/или сослужили с ними!!!

Высокопреподобные честные отцы, в силу серьезности данного вопроса, ради того авторитета и резонанса, которые имеет афонское свидетельство во всем православном мире, а также ради обеспечения внутриафонского единства

ПРОСИМ ВАС

до всеправославного решения запретить доступ указанным раскольникам в наше Святое Место или, по крайней мере, «совершать им что-либо, как клирикам». Тот факт, что на интронизации «архиепископа» Епифания не присутствовала в лице своего представителя ни одна Церковь, а также то, что, несмотря на невыносимое давление, за истекшие три месяца ни одна Церковь не вошла в общение с его «Церковью», мы считаем что эти обстоятельства вынуждают принять вышеуказанное решение. А сведения о новых волнах посещений данными раскольниками Святой Горы Афон на праздник Благовещения и после Пасхи Господней понуждают к тому, чтобы это решение было принято, как можно быстрее.

К тому же вы наверное знаете и из других источников, и прежде всего из информационных писем, направленных вам канонической Украинской Церковью, что самые главные деятели (прошлого и нынешнего) раскольнической «иерархии» отягощены осуждением церковных (не только Украинской Церкви, но и Константинопольской, Болгарской и др.), но и гражданских судов за тяжкие нравственные преступления, немыслимые и для мирян, и для не христиан! Отягощены они также и активным вмешательством в относительно недавний болгарский раскол, связами с украинскими униатами, страшными гонениями, которым при содействии государственных властей они подвергают каноническую Церковь последние пять лет, а, особенно, после признания их Патриархом Варфоломеем, недавними неприемлемыми заявлениями «архиепископа» Епифания по поводу гомосексуалистов и т. п. Наконец, вы поймете, что их визиты в наше святоименное место отнюдь не носят паломнический характер, но нацелены на эксплуатацию авторитета ожидаемой ими благоприятной позиции Афона для выведения их из всеправославной изоляции и на достижение своих беззаконных планов.

Мы, во всяком случае, по благодати Божией следуя безошибочной, соборной и отеческой традиции Церкви не будем подвергать опасности наше спасение, вступая в общение с лишенным общения украинскими раскольниками, полагая, что те, кто вступает в общение с лишенными общения, сами, по крайнем мере в потенции, отлучаются от общения. Подобным общением мы также не будем содействовать в гонениях на каноническую Церковь и в увековечении раскола на местном уровне и на уровне всего Православия. Боимся мы и внутриафонского раскола, если не будут приняты правильные и мужественные решения.

Ожидая Вашего своевременного ответа с почтением и подобающим уважением,

Старец Арсений иеромонах с братством, келья «Панагуда» монастыря Кутлумуш; старец Авраам иеромонах с братством, калива святого Герасима, Кутлумушский скит; старец Феофил иеродиакон с братством, келья святых Бессребреников монастыря Григориат Пахомеев; старец Николай монах, келья святого Димитрия монастыря Хиландар; старец Иосиф монах с братством, келья святых Феодоров монастыря святого Павла; старец Савва монах с братством, келья святых Архангелов монастыря Хиландар Саввеев; старец Никодим монах, келья святого Нектария монастыря Ставроникита; старец Гавриил монах, келья преподобного Христодула монастыря Кутлумуш; старец Ефросин монах с братством, келья святого Иоанна Предтечи монастыря Кутлумуш; старец Паисий монах с братством, келья святых Архангелов монастыря Хиландар; старец Никодим монах, келья святого Иоанна Богослова монастыря Великая Лавра; старец Арсений монах, калива святого преподобномученика Герасима, Кутлумушский скит.

Копия: двадцати святогорским монастырям.

Русская линия