Праздник Сретения Господня в Христианской Церкви был установлен в память о том, как Богомладенца Иисуса на сороковой день после рождения принесли в иерусалимский храм, чтобы, по обычаю, «поставить перед Господом». По еврейскому обычаю, каждый младенец мужского пола должен был посвящаться Богу. Однако, когда служение при храме было полностью поручено «колену Левину» (один из двенадцати родов израильского народа), тогда за младенцев из прочих колен было установлено приносить жертву.

Согласно преданию, в храме к земным родителям Христа подошел благочестивый человек по имени Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира. Праведный Симеон взял на руки младенца Иисуса, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром; ибо видели очи мои спасение Твое..» Симеон был назван «Богоприимцем», поскольку принял Богомладенца Христа на свои руки.

Богословский смысл Сретения — события, описанного в Евангелии от Луки, — это встреча двух Заветов — Ветхого и Нового. Ветхозаветный праведник Симеон, живущий при Иерусалимском храме, принимает на руки Того, Кому посвящены все чаяния и упования народа Завета. Праведный Симеон был переводчиком Священного Писания с еврейского на греческий. Ему явился Святой Ангел, который сообщил усомнившемуся Симеону Богоприимцу о том, что он не умрет до тех пор, пока не увидит исполнения пророчества: Спаситель родится от Девы. Эти упования оправдались, обетование свершилось, и человек своими телесными очами видит так долго ожидаемого Спасителя, Творца видимого и невидимого. В более общем понимании, событие Сретения или Встречи знаменует собой встречу не только старца Симеона и Спасителя, но и встречу души человека с Богом.

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