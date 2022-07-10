«Когда же вошёл Иисус в Капернаум, к Нему подошёл сотник (военачальник, у которого в распоряжении сто воинов) и просил Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его». А сотник отвечает: «Господи! я недостоин, чтобы Ты вошёл под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашёл Я такой веры. И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час» (Мф.8.5−13)

В сегодняшнем Евангельском чтении мы слышали историю об исцелении Христом Спасителем слуги сотника в Капернауме. Чем же этот римский офицер так замечателен, что попал на страницы Евангелия? Очень многим. Во-первых, он просил не за себя, не за сына, дочку или внучка, а за слугу своего. Часто ли мы видим даже в наше время, чтобы начальник куда-то пошёл, стал хлопотать, просить за своего подчинённого? Болен слуга! Да и пусть помрёт, какая разница? Другого возьму, чтобы сапоги чистить, одежду гладить, пыль с мебели вытирать. Но нет. У этого сотника обнаружилось доброе сердце, способное на любовь к человеку, который намного ниже его по положению.

Дальше сотник сказал: «Господи! недостоин я, чтобы Ты вошел в мой дом ». В этих словах видно смирение. Сотник был начальником военного гарнизона Капернаума, в масштабе этого города — один из самых важных людей. Он мог просто послать воинов и приказать: приведите Его ко мне. Но вместо того, он сам идёт к Нему и просит. Обычно человек во власти болен гордостью. Он считает, что знаки внимания, покорности, угождения люди оказывают лично ему. Между тем он совершает ошибку: люди делают так ради его общественного положения. И если его снимут, то отношение к нему быстро поменяется. Сотник не поддался такому искушению властью и сумел сохранить смирение.

И, наконец, в последних его словах мы видим великую веру. «Ты скажи только слово, и выздоровеет мой слуга». Даже все присутствующие удивились, а Спаситель сказал: «Во всём Израиле Я не нашёл такой веры».

То есть, мы видим в сотнике самые главные христианские добродетели: любовь к ближнему, необыкновенное смирение и сильную веру. Поэтому Господь его услышал сразу и его слуга выздоровел в тот же час.

Пример сотника показывает нам, что надо делать, чтобы наша молитва была угодна Богу и действенна.

Обратим внимание ещё на очень важную тему, затронутую в сегодняшнем Евангелии — послушание. Сотник так сказал об этом: «я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идёт; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает». Послушание старшим — это краеугольный камень общественной жизни. Мы видим вокруг себя, что этим законом связаны люди всех возрастов, всех профессий, званий. Дети обязаны слушаться родителей, рабочие — бригадира, воины — командира, министры — премьер-министра, Ангелы подчиняются Архангелам, всё творение — своему Создателю. Если вдруг отменить эту подчинённость — в обществе водворится хаос, анархия.

Граждане подчиняются законам государства, а верующие люди — Закону Божию, учению Церкви. А кому же мы не обязаны подчиняться? Тем, кто начинает командовать, не имея на то права. к чему очень склонны гордые и душевнобольные люди. И ещё, если даже законное начальство или государство требует поступить против Заповедей Божиих, мы вправе отказаться, так как подобает больше слушаться Бога, чем человеков.

Компиляция РЛ из разных проповедей