Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести готовит официальное предписание для Почаевской Свято-Успенской лавры с требованием устранить «признаки аффилиации с Русской Православной Церковью». В случае отказа выполнить это требование, ведомство планирует обратиться в суд для прекращения деятельности обители и закрытия монастыря, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Укринформ.

Глава ГЭСС Виктор Еленский подчеркнул, что проведенное «исследование» подтвердило наличие связей Лавры с Русской Православной Церковью. Если монастырь выполнит предписание и разорвет эти связи, она сможет продолжить свою деятельность без препятствий. В противном случае, как отметил чиновник, власти будут действовать через судебные иски, по аналогии с ситуацией вокруг Киевской митрополии УПЦ.

«Мы не можем проводить исследования всех организаций одновременно, однако мы завершили проверку Почаевской лавры и на следующей неделе начинаем новые исследования», — уточнил Еленский. Он также добавил, что требование о выходе из состава РПЦ не затрагивает литургические традиции, календарь или вопросы вероучения, а является исключительно вопросом «юридического дистанцирования».

Ранее Тернопольская областная прокуратура инициировала расследование с целью экспроприации в пользу государства земельного участка площадью 12 гектаров, на котором расположен монастырский комплекс Украинской Православной Церкви — Свято-Успенская Почаевская лавра. По мнению прокуратуры, передача земли в пользование монастырю была осуществлена с нарушением законодательства, в связи с чем в ведомстве готовят судебный иск.

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