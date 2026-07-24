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Сводка новостей от 24 июля 2026

Митрополит Волоколамский Антоний встретился с иерархами Кипрской Православной Церкви
Председателя ОВЦС МП на Кипре приветствовали митрополиты Морфосский Неофит, Киккский Никифор и Лимассольский Афанасий…

Председатель ОВЦС МП и митрополит Морфосский Неофит22 июля 2026 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, продолжающий свою рабочую поездку на Кипр по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, посетил Морфосскую митрополию Кипрской Православной Церкви. В своей резиденции в селении Эвриху председателя ОВЦС тепло приветствовал митрополит Морфосский Неофит, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В тот же день митрополит Антоний побывал на подворье Киккского монастыря в Никосии, где имел братское общение с игуменом обители митрополитом Киккским и Тиллирийским Никифором.Председатель ОВЦС МП и митрополит Киккский Никифор

В завершение своего пребывания на Кипре председатель ОВЦС встретился с митрополитом Лимассольским Афанасием и в сопровождении владыки посетил кафедральный собор в честь Пресвятой Богородицы.

В ходе состоявшихся встреч обсуждались различные вопросы, касающиеся межправославных отношений.

Председатель ОВЦС МП и митрополит Лимассольский АфанасийДнём ранее, 21 июля 2026 года, владыка Антоний встретился с иерархом Иерусалимской Православной Церкви митрополитом Вострским Тимофеем, экзархом Пресвятого Гроба Господня на Кипре.

Братская беседа состоялась по завершении Божественной литургии, которую два архипастыря совершили в Николаевском храме в Лимасоле.

Владыка Антоний передал митрополиту Вострскому Тимофею благопожелания Святейшего Патриарха Кирилла.

Участники встречи также обсудили текущие вопросы межправославной повестки.

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Митрополит Волоколамский Антоний встретился с иерархами Кипрской Православной Церкви
Председателя ОВЦС МП на Кипре приветствовали митрополиты Морфосский Неофит, Киккский Никифор и Лимассольский Афанасий...

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