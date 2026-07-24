Председателя ОВЦС МП на Кипре приветствовали митрополиты Морфосский Неофит, Киккский Никифор и Лимассольский Афанасий…

22 июля 2026 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, продолжающий свою рабочую поездку на Кипр по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, посетил Морфосскую митрополию Кипрской Православной Церкви. В своей резиденции в селении Эвриху председателя ОВЦС тепло приветствовал митрополит Морфосский Неофит, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В тот же день митрополит Антоний побывал на подворье Киккского монастыря в Никосии, где имел братское общение с игуменом обители митрополитом Киккским и Тиллирийским Никифором.

В завершение своего пребывания на Кипре председатель ОВЦС встретился с митрополитом Лимассольским Афанасием и в сопровождении владыки посетил кафедральный собор в честь Пресвятой Богородицы.

В ходе состоявшихся встреч обсуждались различные вопросы, касающиеся межправославных отношений.

Днём ранее, 21 июля 2026 года, владыка Антоний встретился с иерархом Иерусалимской Православной Церкви митрополитом Вострским Тимофеем, экзархом Пресвятого Гроба Господня на Кипре.

Братская беседа состоялась по завершении Божественной литургии, которую два архипастыря совершили в Николаевском храме в Лимасоле.

Владыка Антоний передал митрополиту Вострскому Тимофею благопожелания Святейшего Патриарха Кирилла.

Участники встречи также обсудили текущие вопросы межправославной повестки.

Русская линия