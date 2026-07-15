14 июля 2026 года, в преддверии Дня Военно-морского флота России мощи святого праведного воина Феодора Ушакова торжественно принесены из Санаксарского монастыря в Кронштадт, сообщает официальный сайт Санкт-Петербургской епархии.

Раку с мощами встретили председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Никольского морского собора Кронштадта архимандрит Алексий (Ганьжин), заместитель главнокомандующего ВМФ контр-адмирал Владислав Павлов, глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, представители органов власти, военнослужащие Объединенного учебного центра ВМФ, рота почетного караула.

Молебен в Никольском морском соборе совершил ключарь собора, начальник отделения по работе с верующими военнослужащими кронштадтского филиала Центрального парка «Патриот» Минобороны РФ иеромонах Леонид (Маньков) в сослужении клириков и других священнослужителей.

«Произошло радостное и знаменательное событие — в наш собор прибыли мощи святого, непобедимого адмирала флота Российского Феодора Ушакова, — сказал отец Леонид. — Сегодняшняя дата значима в истории: 14 июля 1788 года, во время Русско-турецкой войны, Черноморский флот одержал первую победу — в сражении принимал участие и Федор Ушаков. В отрывке из Евангелия, который мы читали сегодня, Господь говорит: „Не вы Меня избрали, но Я избрал вас“ (Ин. 15:16). Чтобы Он призвал человека на служение, тот должен проявлять преданность, верность, любовь, жить по заповедям Божиим. Этими качествами отличался святой Феодор Ушаков. Он не видел служения России без служения Богу, дорожил жизнью подчиненных, не потерял ни одного корабля, не проиграл ни одного сражения. За служение Богу и Отечеству он и был канонизирован».

Верующие приложились к мощам, им раздали иконки святого Феодора Ушакова с Патриаршим благословением.

16−22 июля рака с мощами будет находиться в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петерубрга, затем святыню вновь доставят в Кронштадт. 22−26 июля она будет пребывать в Никольском морском соборе.

Русская линия