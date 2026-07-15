Святитель Фотий, митрополит Киевский и всея Руси, был родом из пелопоннесского города Монемвасии (Мальвазии). Ещё в отроческие годы он поступил в монастырь и был пострижеником великого подвижника старца Акакия. Вскоре он прославился своей ученостью и святой жизнью.

Когда же в 1406 году встал вопрос о замещении русской кафедры после кончины святителя Киприана, выбор Константинопольского Патриарха Матфея пал на Фотия. 1 сентября 1408 года святитель Фотий был поставлен в сан митрополита и через год прибыл на Русь. Полгода он провел в Киеве, занимаясь устроением дел южных епархий Русской Церкви, входивших тогда в состав княжества Литовского. Но уже вскоре по примеру прежних русских митрополитов, перенесших свое местопребывание сначала во Владимир, а затем в Москву, митрополит Фотий в день Святой Пасхи 1410 года прибыл в Москву.

22 года подвизался Святитель в многотрудном служении Предстоятеля Русской Церкви. В тяжелых условиях войн, междоусобных браней, грабительских набегов татар он сумел высоко поднять духовное значение, материальную обеспеченность и благолепие храмов Московской кафедры. Стараниями святого митрополита Фотия было восстановлено молитвенно-каноническое единство Русской Церкви: отдельная Литовская митрополия, учрежденная по настояниям князя Витовта для южных и западных русских православных епархий, в 1420 году была упразднена. Святитель в том же году посетил возвращенные епархии и приветствовал паству обширным учительным посланием.

Мудрый и высокообразованный пастырь оставил много поучений и посланий. Большое богословское значение имели его обличения на возникшую в Пскове еще до его правления ересь стригольников.

Важными церковно-историческими источниками являются составленный святым Фотием «Чин избрания и поставления епископов» (1423), «Поучение о важности священного сана и обязанностях священнослужителей», а также «Духовное завещание», в котором повествуется о его жизни. Великим делом святителя было также составление под его руководством Общерусского летописного свода (около 1423 года).

20 апреля 1430 года святой архипастырь был извещен Ангелом о предстоящей кончине и мирно почил о Господе в указанный ему срок, в праздник Положения Ризы Богородицы, 2 июля 1431 года. Мощи его были обретены в 1471 году.

Сегодня также день памяти великого русского писателя Антона Павловича Чехова, скончавшегося в 1904 году. Он родился 17 января 1860 г. в многодетной купеческой семье. Его дед по отцу был крепостным крестьянином, сумевшим выкупить себя с семьей на волю. Отец Чехова, глубоко верующий человек, владел небольшой бакалейной лавкой, но впоследствии разорился. Дети помогали отцу в торговле, а также пели в организованном им церковном хоре. Окончив Московский университет, Чехов получил диплом врача, однако главным делом его жизни еще во время учебы стала литература.

Его «вхождение в литературу» было связано с началом регулярного сотрудничества Чехова в газете А.С.Суворина «Новое время», где произведения писателя впервые появились под его настоящим именем. Одаренный наблюдательностью, остроумием и гоголевской способностью подмечать и схватывать смешные черточки в поступках и характерах людей, Чехов начал свою писательскую деятельность в сатирических журналах «Будильнике», «Осколках», «Стрекозе» и др. под псевдонимами «Антоши Чехонте», «Балдастова» и «Человека без селезенки».

В своих более зрелых произведениях (повести и рассказы: «Степь», «Дуэль», «Человек в футляре», «Моя жизнь», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад») Чехов дал ряд неподражаемых по силе художественной изобразительности и глубине психологического анализа, выпуклых и ярких картинок из быта средних классов: купцов, чиновников, актеров, врачей, учителей и пр.

Чехов блестяще показал образ современной ему интеллигенции, погибающей от бездуховности, неврастении, безволия, и сознания своей оторванности от национальной жизни, высмеивал «духовное мещанство».

Но писатель также верил и в неисповедимые пути Господни, способные чудом вывести Россию из того тупика, в котором она оказалась. В заключительном монологе Сони, успокаивающей измученного жизнью дядю Ваню, Чехов устами своего героя говорит: «Мы будем жить. Проживем длинный ряд дней, долгих вечеров. будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем, и там, за гробом, мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и Бог сжалится над нами, и мы с тобою,. милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся, и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой, и отдохнем. Мы услышим ангелов, и увидим все небо в алмазах. и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Мы отдохнем».

Русская линия