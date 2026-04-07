Сегодня мы празднуем Благовещение. В этот день архангел Гавриил с небесных кругов явился в Назарет к Пресвятой Деве Марии и благовестил Ей рождение Сына Божия. Её избрал Бог единственную из всего человеческого рода за святость, чистоту души, смирение и другие добродетели, которыми Она превзошла всех живущих на земле. В праздничном тропаре это событие называется главизной, то есть началом нашего спасения. И действительно, Благовещение – это первое событие Нового Завета.

В Благовещенской стихире говорится: «Совет Превечный открывая Тебе, Отроковице, Гавриил предста». О каком же совете идёт речь? Здесь говорится о совете Святой Троицы, согласно которому Сын Божий должен был сойти на землю, проповедать Евангелие, умереть на Кресте и Воскреснуть для спасения падшего человечества. Хотя люди, благодаря пророкам Ветхого Завета, знали, что должен прийти Мессия-Спаситель, но никто не думал, что это будет Сам Бог. Это оставалось до времени тайной не только для людей, но и для ангелов. И вот сегодня, в день Благовещения, архангел Гавриил открывает эту тайну Деве: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Вышнего осенит Тебя; посему и Рождаемый наречется Сыном Божиим».

Праздник Благовещения всегда совпадает с весенним пробуждением природы. Природа как бы сорадуется этому празднику и встречает его первыми зелёными ростками, ярким солнцем, пением птиц, прилетевших из южных стран. И в этом весеннем хоре громко звучит голос Церкви, прославляющий Божию Матерь архангельским приветствием «Радуйся Благодатная, Господь с Тобою!»

Поскольку в этом году Благовещение выпало на Страстную седмицу православные христиане продолжают соблюдать строгий пост даже в этот праздничный день.

