Ночь на вторник Иисус Христос также провел в Вифании, и во вторник утром опять пришел во храм Иерусалимский и много учил во храме и вне храма. Первосвященники и старейшины, слыша притчи Его и понимая, что Он о них говорит, старались схватить Его и убить. Но напасть на Него открыто боялись народа ради, который почитал Его за пророка, был в восхищении от учения Его, слушал Его с услаждением.

Дорогие братия и сестры, приближаясь к дням Своих страданий, Господь был особенно близок и откровенен со Своими учениками. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего», — говорил Спаситель Апостолам. Теперь Он уже не прикровенно, но с особенной ясностью возвещал им о том, что Ему надобно пострадать, чтобы таким образом приготовить их к Своим страданиям: «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Видя скорбь, охватившую Апостолов, Он утешает учеников обещанием, что не оставит их.

Но вместе с тем Господь не скрывает и того, что их, и всех вообще христиан ожидает такая же участь, как и их Божественного Учителя: Помните слово, которое Я сказал вам: Если Меня гнали, будут гнать и вас; Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир (Ин. 15, 20, 18 и 19).

И, видя их скорбными, Господь утешает их: В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, и Сам Я буду с вами до скончания века.

Господь утешает их, открывая, что за скорбями последует радость, что им уготована награда в Будущем Царстве. И поскольку учеников Его интересовал вопрос, каким будет Пришествие Господа на землю, то Спаситель возвещает им ту Божественную истину, что в скончание мира Он придет с великою славою судить живых и мертвых, и всех веровавших в Него искренно сподобит Царствия Своего, а неверовавших или отвергшихся осудит на муку вечную.

Когда это будет? — спрашивали ученики. Но Господь отвечал им, что о дне том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один. Таким образом, Священное Писание сохраняет в глубокой тайне и не открывает нам определенно времени Второго пришествия для того, чтобы мы всегда соблюдали себя в чистоте и непорочности и готовы были встретить Господа во всякое время.

В наше время более чем когда-либо нужно помнить это предостережение, ибо теперь особенно много дремлющих и спящих. Душевный сон — это не телесный сон, укрепляющий организм, а, напротив, нездоровая спячка, в которой люди гоняются за суетой и думают, что они живут действительной жизнью, забывая о душе, о Боге и о Будущей Вечной Жизни.

Из Евангельских наставлений, произнесенных Иисусом Христом во вторник, Церковь избрала для назидания верующих в этот день преимущественно притчу о десяти девах, как особенно приличную для времени Страстной Седмицы, в которую нам наиболее должно бодрствовать и молиться. Притчею о десяти девах Церковь внушает всегдашнюю готовность к встрече Небесного Жениха целомудрием, милостынею и совершением благих деяний, изображаемых под именем елея, купленного мудрыми девами.

Эта притча научает нас тому, чтобы, приняв веру, мы сопровождали ее добрыми делами, которыми только и может поддерживаться наша духовная жизнь. Неразумные девы, вышедшие навстречу Жениху, не приготовили для своих светильников елея добрых дел. Мудрые же вместе со светильниками запаслись и добрыми делами, чтобы достойно встретить Жениха. Наша жизнь должна вся быть приготовлением к встрече с Господом, а для этого на всем протяжении ее необходимо трезвиться, чтобы войти в Небесный чертог с мудрыми девами и сподобиться от Господа вечных благ. Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)