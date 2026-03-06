Русская Православная Церковь в лице руководительницы Правового управления Московской Патриархии игумении Ксении (Чернеги) выступила категорический против принятия законопроекта о переносе исторических дат Русской воинской славы с юлианского на григорианский календарь задним числом, указав, что Церковь будет добиваться его корректировки, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Согласно пояснительной записке к законопроекту, он якобы «устраняет противоречия» в датировке исторических событий до 1918 года, связанные с переходом советской России с юлианского на григорианский календарь. Иными словами депутаты Госдумы предложили следовать безбожной советской традиции и считать, что до революции наши предки якобы жили по григорианскому, а не по юлианскому календарю, а потому и все исторические даты необходимо задним числом перенести на западный стиль.

Категорически против этого выступила матушка Ксения, указав, что таким образом депутаты в угоду какому-то непонятному преклонению перед Западом отказываются от своей истории и не хотят учитывать, что многие исторические даты Русской армии тесно связаны с церковными праздниками, отмечаемыми по юлианскому календарю, а также с памятью святых покровителей русского воинства, что всегда было крайне важно для всякого православного русского человека.

«Привязка дореволюционных знаменательных дней воинской славы к григорианскому календарю влечёт за собой не только подмену реальных исторических дат победы Русских войск над противником, но также приводит к разрыву исторически сложившегося совпадения важнейших военно-исторических событий России с церковными праздниками. Русская Православная Церковь не поддерживает данный законопроект и будет добиваться его корректировки», — отметила игумения Ксения.

Законопроект предусматривает замену восьми памятных дат на новые: день Ледового побоища, отмечаемого 5 апреля по старому и 18 апреля по новому стилю на 5 апреля нового стиля, Куликовской битвы — с 21 на 8 сентября (исторически произошло 8 сентября ст. ст.), Полтавского сражения — с 10 июля на 8 июля (исторически случилось 27 июня ст. ст.), сражения у мыса Гангут — с 9 августа на 7 августа (в царской России отмечалось 27 июля ст. ст.), день взятия Измаила — с 24 декабря на 22 декабря (историческая дата — 11 декабря ст. ст.), день победы Ушакова у мыса Тендра — с 11 сентября на 9 сентября (29 августа ст. ст.), день Бородинского сражения — с 8 сентября на 7 сентября (26 августа ст. ст.), Синопского сражения — с 1 декабря на 30 ноября (18 ноября ст.ст.).

Сейчас день победы в Куликовской битве соответствует празднику Рождества Пресвятой Богородицы, а Полтавского сражения — дню памяти святого Сампсона Странноприимца, как это было и до революции, обратила внимание матушка Ксения. Другие даты также имеют дни память определённых святых. А в предложенной редакции законопроекта это не учитывается, и его нормы влекут потерю полноты духовно-нравственного содержания дней Русской воинской славы в угоду западным традициям летоисчисления.

«Связь знаменательных дней воинской славы с церковными праздниками имела колоссальное значение для наших предков — участников и свидетелей исторических событий. Эта связь важна и для современных россиян, поскольку способствует пониманию смысловых импульсов исторического процесса», — заключила игумения Ксения.

Русская линия