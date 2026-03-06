Александр Алексеевич Нарышкин родился 15 октября 1839 г. в дворянской семье, принадлежавшей к известному в российской истории дворянскому роду в Орловской губернии. Образование получил в Московском и Гейдельбергском университетах, в которых прослушал курсы лекций, и на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, который в 1862 г. окончил со степенью кандидата.

Получив высшее образование, Нарышкин поступил на службу кандидатом мирового посредника, служил председателем уездной и губернской земской управы, был председателем Орловского съезда мировых судей.

В 1876 г., когда началось восстание балканских славян и их освободительная война против турок, Нарышкин выехал в Сербию, где оказывал поддержку восставшим в качестве уполномоченного славянских комитетов Москвы и Петербурга. С началом Русско-турецкой войны Нарышкин оставил гражданскую службу и определился «охотником» (добровольцем), хотя на военной службе ранее никогда не состоял. Вскоре легендарный герой Русско-турецкой войны генерал-адъютант М.Д.Скобелев взял Нарышкина к себе ординарцем — молодой доброволец обратил на себя внимание Белого генерала «своим холодным и спокойным бесстрашием» в боях. За проявленную храбрость и личное мужество в битве под Шейновым, Нарышкин удостоился «солдатского Георгия».

По окончании войны Нарышкин вернулся к гражданской службе. В 1883 г. он был назначен инспектором Московского учебного округа, затем служил управляющим земледелием и государственными имуществами в Прибалтийских губерниях, в 1892 г. был произведен в действительные статские советники и назначен Подольским губернатором, в коей должности обратил на себя благосклонное внимание Императора Александра III. В 1894 г. Нарышкин был назначен товарищем министра земледелия и государственных имуществ.

В смутные революционные годы Нарышкин принял самое активное участие в монархическом движении. Он был заместителем председателя элитарной умеренно-правой организации «Отечественный союз», входил в ряды Союза Русских Людей, был видным членом Русского Собрания, входил в Постоянный совет Объединенного дворянства и в правую группу Государственного Совета, являясь одним из ее руководителей.

Скончался Нарышкин на 77-м году жизни в Петрограде 22 февраля 1916 года. Современники так характеризовали Нарышкина: «Он был единственным сенатором, имевшим солдатский Георгий. Он, полжизни пробывший в рядах бюрократов, уклонялся от получения звания», Нарышкин «отличался исключительно высокими нравственными качествами и рыцарской честью», он был «честным, убежденным консерватором», «столпом консерватизма».

Сегодня мы также вспоминаем видного русского государственного деятеля, министра внутренних дел генерал-адъютанта Д.Г.Бибикова, скончавшегося 22 февраля 1870 года.

Дмитрий Гаврилович Бибиков родился 29 марта 1791 года в семье генерал-майора. Д.Г.Бибиков был участником турецкой кампании 1811 г., отличился при штурме крепости Журжи, в бою у Троянова вала. Затем Бибиков превосходно показал себя в Отечественной войне 1812 г. — он участвовал в сражениях под Витебском, Смоленском и Бородином в должности адъютанта генерала М.А.Милорадовича. Во время Бородинского сражения ему ядром оторвало левую руку. Перейдя из-за ранения на гражданскую службу, Бибиков последовательно занимал должности Владимирского, Саратовского и Московского вице-губернатора. С 1824 по 1835 гг. он служил директором департамента внешней торговли, причем особенно старался искоренять злоупотребления в таможенном ведомстве. В 1837 г. генерала назначили Киевским военным губернатором, а также Подольским и Волынским генерал-губернатором.

Главной задачей его управления Юго-западным краем было укрепление в нем русских начал. Бибиков особенно энергично боролся с польскими дворянскими элементами в крае и отстаивал интересы малороссийского крестьянства. Ему удалось провести ряд мероприятий, улучшающих положение крестьянства в крае, а также существенно сократить имущественные права иноверного духовенства. С целью ослабить влияние и значение местного польского дворянства Бибиков заменил местных чиновников русскими, провел проверку прав польской шляхты на дворянство, в результате которой часть шляхты была переведена в податное сословие, заменил существовавшую с начала 1830-х годов в Киеве секцию варшавского банка конторой государственного банка.

В 1848 г. Бибиков был назначен членом Государственного Совета, а в августе 1852 г. был призван на пост министра внутренних дел, став последним руководителем этого ведомства в царствования Императора Николая I. В этой должности с присущей ему энергией Бибиков продолжал проводить великодержавную политику. В 1855 г., в связи с либеральными веяниями, которыми характеризовалось начало царствования Императора Александра II, Бибиков был уволен от должности, с оставлением членом Госсовета. Однако по болезни генерал отказался от работы в Совете и вышел в отставку. Скончался в Санкт-Петербурге.

