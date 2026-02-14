Суббота мясопустная посвящается поминовению усопших. Это так называемая Вселенская Родительская суббота, в которую совершается особая заупокойная служба. Этот день поминовения приурочен к Великому посту и потому отмечается по переходящему календарю. Сегодня Церковь молится особенно о тех усопших, которые в силу каких-либо исключительных обстоятельств своей смерти не удостоились надлежащего христианского погребения. Приурочено поминовение усопших к этой субботе потому, что на другой день, в неделю мясопустную, Церковь вспоминает Страшный суд, на который предстанут все люди, как живые, так и умершие.

Установление мясопустной родительской субботы восходит еще к апостольским временам, когда, согласно сохранившимся свидетельствам, первые христиане в определенные дни собирались на кладбище для поминовения умерших.

Сегодня, в день поминовения усопших во всех храмах России совершаются заупокойные Божественные литургии и панихиды.

Дни поминовения усопших занимают особое место в христианской традиции. Согласно христианскому вероучению, смерть человека не прекращает тех отношений любви, которые связывали его с живыми. Продолжение этих отношений выражается и осуществляется в молитвенном поминовении усопших. Поэтому молитва за усопших считается лучшим проявлением любви и памяти о них.

Помимо дней индивидуального поминовения в традиции Православной Церкви установлены ежегодные дни общего поминовения усопших: суббота мясопустная, Вселенская родительская суббота, суббота второй недели Великого поста, суббота третьей недели Великого поста, Радоница (вторник второй недели после Пасхи), Троицкая родительская суббота (суббота перед праздником Троицы), и Димитриевская родительская суббота (суббота перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского). В эти дни в храмах совершаются панихиды и заупокойные богослужения, а верующие посещают могилы своих близких, чтобы почтить их память.

В продолжение Великого поста Церковь не совершает обычных ежедневных поминовений (панихид, литий). Для того, чтобы умершие не лишились спасительного предстательства Церкви, установлено совершать поминовения в субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста.

