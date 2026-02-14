Сегодня мы вспоминаем выдающегося ученого и публициста И.А.Сикорского, гвардии полковника Ф.В.Винберга, а также писателя и экономиста И.Т.Посошкова…

Сегодня день памяти выдающегося ученого-психолога, теоретика русского национализма И.А.Сикорского, скончавшегося в 1919 г. Иван Алексеевич Сикорский родился 26 мая 1842 г. в семье священника в Киевской губернии. Образование получил в Киевской семинарии и 1-й гимназии, а затем на медицинском факультете Киевского университета Св. Владимира. Его специализацией стали душевные и нервные болезни, с 1885 г. он возглавил кафедру в родном университете. Сикорский являлся членом целого ряда русских и иностранных ученых обществ, состоял почетным членом Киевской Духовной академии. Выдающийся русский ученый был автором более 70 научных трудов по психиатрии, психологии, неврологии, ряд его работ посвящен исследованию влияния алкоголя на здоровье и психику.

В революционные годы Сикорский проявил себя как монархист и русский патриот, — он принял активное участие в деятельности Киевского Клуба русских националистов, часто выступал с докладами, постоянно публиковался в главном органе киевских монархистов газете «Киевлянин». «..На киевлянах лежит высший долг перед городом и родиной: мы должны укреплять возникшую здесь русскую твердыню. Пора нам сказать: мы — сыны великого народа и здесь, в историческом Киеве, хозяева — мы! Городское управление матери городов русских должно быть русским. Мы должны решительно сказать: мы — русские, и Киев — наш..», — отмечал в одной из своих речей Сикорский.

В 1913 г. он был привлечен как эксперт к процессу расследования обстоятельств злодейского убийства мальчика Андрюши Ющинского. К неудовольствию либерального общественного мнения Сикорский дал заключение о ритуальном характере убийства мальчика. Скончался в Киеве. Его сын Игорь стал знаменитым конструктором и строителем самолетов и вертолетов.

Сегодня также день памяти шталмейстера Высочайшего Двора гвардии полковника Ф.В.Винберга, скончавшегося в 1927 г. во Франции. Федор Викторович Винберг родился в 1869 г. в семье кавалерийского генерала. Принимал активное участие в деятельности монархических организаций, был членом Русского Собрания, Русского Народного Союза имени Михаила Архангела. В годы Первой мировой войны командовал полком. После отречения Государя отказался присягать Временному правительству и вышел в отставку. Принимал участие в корниловском мятеже, по обвинению в монархическом заговоре В.М.Пуришкевича был арестован ЧК и несколько месяцев провел в заключении, принимал участие в формировании монархических частей под началом графа Ф.А.Келлера. Эмигрировал в Германию, где издавал журнал «Луч света», в котором впервые за границей опубликовал «Протоколы Сионских мудрецов». Был тесно связан с монархическими кругами Германии. После неудачного покушения на Милюкова уехал во Францию.

1 февраля 1726 года скончался известный русский писатель, экономист, патриот и «искатель христианской правды» Иван Тихонович Посошков, родившийся в 1652 году.

Вышедший из крестьян, занимавшихся ювелирным промыслом, Посошков прославился как автор «Книги о скудости и богатстве», которая с одной стороны, является продолжателем хозяйственной традиции Древней Руси, выраженной в «Домострое» и практической жизни общин и артелей, а с другой, несет уже сомнение в верности традиционных ценностей. Хотя в целом симпатии Посошкова на стороне национальных традиций хозяйственной жизни, которые он хочет обновить «сугубо умственным путем», автор не всегда справедливо обличал существовавший порядок вещей.

«Крестьянское богатство, — писал Посошков, — царственное, а нищета — крестьянское оскудение царственное». Крестьянский экономист считал крестьян такими же землевладельцами, как и помещиков. «Под всеми ими земля вековая царева, а помещикам дается ради пропитания на время».

Посошков был сторонником народного просвещения (в первую очередь, распространения грамотности) и ослабления тягот крепостного права, выступал за радикальную судебную реформу. Все эти преобразования, по убеждению мыслителя, могут и должны быть согласованы с принципами православной нравственности, основаны на фундаменте христианского богословия и церковной традиции. «Священство — столп и утверждение всему человеческому спасению», — констатирует Посошков в своей «Книге».

В этот день в 1918 году вышел декрет советского правительства о введении в России григорианского календаря: 1 февраля стало считаться 14 февраля.

