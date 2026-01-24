Сегодня, 24 января 2023 года, как и каждый год в день издания «директивы о расказачивании», по всей России вспоминают жертв политических репрессий казачества. В память о невинно убиенных казаках Божественные литургии и панихиды прошли во многих храмах Русской Православной Церкви в России и заграницей.

24 января в 1919 году Оргбюро ЦК РКП (б) выпустило циркулярную инструкцию, вошедшую в историю как «директива о расказачивании». Она была обращена «ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах». В преамбуле инструкции содержались слова о «поголовном истреблении» и «недопустимости компромиссов». Это день памяти о людях, отправленных в лагеря и ссылки, расстрелянных без суда и следствия. Тогда под клеймо «врагов народа» и их «пособников» попали целые семьи, в которых даже само слово «казак» оказалось под запретом.

