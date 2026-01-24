Алексей Иванович Коновницын родился 30 марта 1855 г. в известной дворянской семье. Его дед был героем Отечественной войны 1812 года, дежурным генералом у М.И.Кутузова, затем воспитателем Великих князей Николая (будущего Императора Николая I) и Михаила Павловичей.

Он окончил Морское училище, принимал участие в Русско-турецкой войне 1877−78 гг., затем вышел в отставку и служил по гражданской части. В 1905 г. оказался в Одессе, где в разгар беспорядков принял активное участие в создании местного отдела Союза Русского Народа, который был открыт 4 февраля 1906 г. Одесский отдел, которым руководил граф Алексей Коновницын, был одним из самых многочисленных и деятельных в стране. Особенную известность имели рабочие артели, созданные при отделе, они успешно боролись с забастовками. Газета отдела «Русская речь» по праву считалась ведущим правым органом юга России. В 1906 г. дружинники обезвредили двух террористов-евреев, которые пытались убить Коновницына. В 1910 г. он переехал в Петербург, в 1914 г. был избран членом Главного Совета СРН, почетным председателем которого был его старший брат граф Эммануил Коновницын.

В 1912 г. к столетию Отечественной войны граф Коновницын издал книгу «Подвиги славных предков в годину Отечественной войны», в которой, характеризуя современное состояние русского общества, писал: «за пережитое столетие после Отечественной войны расшатались устои русской жизни. Внутренний враг: евреи, масоны и космополиты, стремящиеся ныне погубить Россию и уничтожить ее государственный уклад, куда сильнее и опаснее Наполеона, а потому борьба с ними будет крайне тяжелою и чреватою последствиями. Вера наших предков, вера православная, этот главный оплот русского человека, ныне поколеблена в народе и, главным образом, среди интеллигенции и заменена или неверием, или равнодушием к вере, а чувство патриотизма, любви к отечеству заменилось каким-то космополитизмом, отвергающим всякое отечество и любовь к своей родине. Поэтому в защиту своего отечества, лучшие люди русской земли, потомки славных героев-богатырей должны вступить в борьбу с внутренними врагами России и, по примеру прошлого, выступить в полном между собою единомыслии, имея путеводной звездой жизнь и деятельность достойных своих предков. Боже, спаси Россию! Сохрани нам нашего Царя Самодержавного, сохрани нам этого единственного источника правды и справедливости и помоги народу русскому пребывать в полном единогласии, отстранить всякое средостение, чтобы тесно объединиться с Помазанником Твоим, Православным Русским Царем, на благо дорогой всем нам России».

Во время Первой мировой войны граф Алексей Коновницын был начальником военно-санитарного поезда.

После февральского переворота граф Коновницын уехал в свое родовое имение в Гдовский район. Однако вскоре был арестован и заключен в тюрьму. После нескольких допросов был выпущен из заточения. Арестован чекистами в 1918 г., обвинен в антисемитизме. По одной версии расстрелян в Петрограде 24 января 1919 г., по другой — убит в Гдове у церкви Димитрия Солунского.

Русская линия