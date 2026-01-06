Сегодняшний день, 6 января, именуется Православной Церковью Рождественским сочельником (Кутейником). Он предшествует празднику Рождества Христова и завершает Рождественский пост. Название «Сочельник» происходит от слова «сочиво» — особенного постного блюда, которое готовят в этот день. Это пшеничный или рисовый взвар с медом и фруктами. В этот день не едят до появления первой звезды — в воспоминание о звезде Вифлеема, указавшей волхвам путь к месту рождения Христа.

Канун праздника Рождества Христова также именуют Навечерием праздника. Обычай совершать Навечерие перед праздником Рождества Христова древний. Это видно из того, что уже в IV веке было определено, как праздновать Навечерие, если оно случится в день воскресный (Феофил Александрийский, прав. 1).

6 января, в Рождественский сочельник, во всех храмах Русской Православной Церкви состоится Божественная литургия св. Василия Великого. В песнопениях богослужения в этот день отражено вселенское значение воплощения Сына Божия.

Поздним вечером, ближе к полуночи начнётся торжественная Всенощная, переходящая в ночную Божественную литургию.

С начала дня Рождества верующие приступают к разговению, когда можно вкушать скоромную пищу после длившегося сорок дней поста.

Русская линия