Сегодня день памяти видного государственного и военного деятеля, сподвижника Императрицы Екатерины Великой Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, скончавшегося в 1807 году.

А.Г. Орлов-Чесменский родился 24 сентября 1737 г. в семье новгородского губернатора. В 1749 г. он стал солдатом лейб-гвардии Преображенского полка. К 1762 г. дослужился до сержанта. Приняв активное участие в дворцовом перевороте 1762 г., Орлов был щедро награжден землями и крестьянами, чином генерал-майора и титулом графа новой Императрицей Екатериной Великой. Хотя формально Орлов не занимал крупных постов в правительстве, он всегда имел доступ к Государыне, а следовательно, и возможность влиять на государственные дела.

Военный талант Орлова проявился в Русско-турецкой войне (1768−74). Командуя эскадрой, он разрабатывал план военно-морской экспедиции против турок в Средиземном море, а за победоносное сражение у Наварина и Чесмы с турецким флотом (1770) получил титул князя Чесменского. Современники Орлова, оставившие о нем многочисленные отзывы, отмечали его взрывной характер, крутой нрав, вспыльчивость, непомерное честолюбие, огромную физическую силу, честность и прямоту суждений.

После возвышения Г. А.Потемкина Орлов отошел от дел, в 1775 г. вышел в отставку. Удалившись в свое имение, он занялся хозяйством. Орлов завел конный завод, где была выведена известная порода — орловский рысак. При Императоре Павле I его положение стало сложным (по приказанию Государя, он при перенесении из Александро-Невской лавры в Петропавловский собор тела Императора Петра III, в свержении которого с Престола граф принимал самое активное участие, вынужден был нести его корону впереди траурной процессии) и вскоре Орлов предпочел уехать заграницу. После воцарения Государя Александра I, он вернулся в Россию и спокойно жил в своих подмосковных имениях, являясь начальником земского ополчения. Скончался Орлов-Чесменский в Москве, оставив огромное богатство единственной дочери Анне, которая впоследствии пожертвовала значительную часть своего состояния Новгородскому Юрьеву монастырю.

