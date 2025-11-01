Димитриевская родительская суббота, день сугубого поминовения усопших, традиционно отмечается в субботу перед памятью святого великомученика Димитрия Солунского, отмечаемой 8 ноября.

Поминовение усопших установил святой благоверный великий князь Димитрий Донской, который, совершив после Куликовской битвы поминовение павших на ней воинов, предложил совершать это поминовение ежегодно. Впоследствии в этот день стали поминать не только убиенных воинов, но и всех усопших.

Указом Императора Николая II в 1903 году было установлено в войсковых частях и заведениях, (в каждом из них несли служение полковые священники), совершать панихиды в Димитриевскую субботу по всем усопшим воинам «за Веру, Царя и Отечество на поле брани живот свой положившим».

В дни поминовения усопших православные христиане передают в храм записки с именами своих почивших родственников. При этом нужно помнить, что в эти записки можно заносить имена только тех умерших, которые при жизни были крещены, т. е. являлись членами Церкви. О некрещеных же можно молиться дома или над их могилой на кладбище. Зная о вечном бытии души человеческой, мы молимся с надеждой и верой, что молитвы наши помогут душе в загробном мире.

Накануне и в саму субботу верующие идут в храм, чтобы вместе, соборно помолиться об «усопших отцех и братиях наших» за Всенощным бдением и Литургией, поставить свечи за упокой их душ. А затем побывать на могилах родных и близких, чтобы здесь также сотворить молитву. В дни поминовения принято также приносить в церковь угощение для неимущих. Вся принесенная снедь освящается во время богослужения и потом раздается всем, кто пожелает. С этим обычаем связан и другой, подобный ему: подавать милостыню неимущим с просьбой помолиться об усопших. В родительскую субботу молитва возносится и о тех, кто в недавние годы защищал всех нас в «горячих точках», кто и сегодня отстаивает честь и достоинство России на ближних и отдаленных рубежах.

В Димитриевскую субботу особенно много людей в храмах, которые построены на кладбищенской территории. После службы священнослужители, по желанию родных и близких усопших, совершают заупокойные литии на могилах православных христиан.

