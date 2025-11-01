Борис Михайлович Юзефович родился в 1843 г. в родовом имении в Полтавской губернии, в семье участника Отечественной войны 1812 года, видного историка, государственного и общественного деятеля, попечителя Киевского учебного округа М.В.Юзефовича (1802−1889). Образование получил в Киевском кадетском корпусе и 2-м военном Константиновском училище. Служил в Виленском военном округе, в марте-декабре 1863 г. участвовал в подавлении мятежа в Царстве Польском, был ординарцем знаменитого М.Н.Муравьева-Виленского, чем всегда очень гордился. В 1867 г. в чине штабс-капитана вышел в отставку, служил по ведомству Министерства народного просвещения. С началом русско-турецкой войны 1877−78 гг. в условиях небывалого патриотического подъёма вновь определился на военную службу, служил в ведомстве начальника военных сообщений действующей армии генерала А.Р.Дрентельна. После войны снова вышел в отставку и определился на службу в Министерство внутренних дел в департамент духовных дел иностранных исповеданий. В 1884−87 гг. по приглашению обер-прокурора Св. Синода К.П.Победоносцева служил под его началом. Затем долгое время служил в Киеве.

В 1895—1905 гг. служил в Собственной Его Величества канцелярии, где занимался, главным образом, составлением различных проектов при дворцовом коменданте П.П.Гессе, который был другом детства Юзефовича. Интересна его записка о необходимости учреждения в Петербурге большой независимой газеты охранительного направления, которую он подал 7 февраля 1905 г. Петербургскому генерал-губернатору Д.Ф.Трепову. Юзефович предлагал объединить силы всех выдающихся ученых и публицистов правого направления, редактором газеты он предлагал утвердить приват-доцента Б.В.Никольского. Трепов отнёсся к проекту благосклонно, записку даже одобрил Государь Николай II, передавший её министру внутренних дел А.Г.Булыгину, но обстоятельства изменились и проект Юзефовича не нашёл применения. После кончины своего друга и покровителя Гессе в середине 1905 г. Юзефович был назначен русским агентом в Париже, но через два месяца вышел в отставку и вернулся в Киев.

В разгар революции он выдвинулся как один из руководителей правых организаций Киева, был избран председателем Киевского отдела Русского Собрания (РС), который благодаря его активности превратился во влиятельную патриотическую организацию. Одновременно Юзефович был избран председателем отдела Русской Монархической партии (РМП) в Киеве (с организатором и руководителем РМП В.А.Грингмутом у него были давние дружеские отношения), некоторое время состоял председателем Главного Совета Союза Русских Рабочих. Юзефович издавал и редактировал газету «Закон и порядок» (1905−08), публикации которой носили нередко остро полемический характер, он резко критиковал бездеятельность и безынициативность правительства и полиции в борьбе с крамолой, давал отпор посягательствам на целостность Российского государства, отстаивал идею незыблемости Неограниченного Самодержавия. На 3-м Всероссийском съезде Русских Людей в Киеве 1−7 октября 1906 г. Юзефович был избран почётным председателем Съезда. В октябре 1908 г. он сложил с себя обязанности председателя Киевского отдела РС и отказался от участия в монархических организациях. Он стал вести затворнический образ жизни, изредка публиковался в «Русском знамени» и «Земщине». Занялся публикацией своих «Политических писем», имевших подзаголовок «Материалы для истории русского политического умопомрачения на рубеже двух столетий (1898−1908 гг.)». Всего издал 17 выпусков (последний в конце 1908 г.).

Юзефович был весьма плодовитым публицистом. Он писал на многие темы, но особенно обстоятельно по еврейскому вопросу, а также на темы педагогики и печати. 11 и 12 февраля 1910 г. он прочитал доклад в РС на тему «Политические, экономические, социальные и педагогические основы для реформы школьной организации в России», который был опубликован отдельным изданием. Доклад этот — основательный и глубокий труд по основам русской педагогики, можно сказать — венец всей научно-публицистической деятельности Юзефовича, его завещание русским патриотам. Он скончался в 1911 г. после тяжелой болезни и был погребён в семейной усыпальнице на кладбище Аскольдова могила в Киеве.

