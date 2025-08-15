Святейший Патриарх Кирилл: «Обратим к Господу искреннюю молитву о том, чтобы Господь споспешествовал взаимодействию лидеров двух самых могущественных государств на планете»

15 августа 2025 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в домовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве молебен пред началом всякого доброго дела в преддверии встречи Президента России Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом на Аляске, сообщает Патриархия.Ru.

В слове перед началом богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви отметил историческое значение предстоящей встречи. Святейший Владыка, в частности, сказал:

«Обратим к Господу искреннюю молитву о том, чтобы Господь приклонил Свою милость, чтобы споспешествовал взаимодействию лидеров двух самых могущественных государств на планете, чтобы в результате этой встречи была полностью преодолена угроза вооруженного конфликта и чтобы всесторонне развивались отношения между народами России и Соединенных Штатов Америки. И да поможет Господь нашим лидерам и всем тем, кто принимает участие в этих переговорах, достичь этой важной, я бы сказал, великой цели — принципиального изменения в отношениях между двумя великими ядерными государствами и установления нового типа отношений, направленных на то, чтобы обеспечивалось благополучие и мир на нашей планете. Помолимся».

Были вознесены прошения:

«Еще молимся о Президенте страны нашея Российския Владимире Владимировиче, о еже подати ему с небесе, к правлению и правосудию, силу и премудрость, добре страною нашею правити, мир и благоустроение в ней насаждати, рцем вси: Господи услыши и помилуй.

Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Призри, Человеколюбче, милостивым Твоим оком на рабы Твоя, в предстоящей встрече на Аляске участвующия, и услышав моления всех нас, благое намерение и дело их благослови, и благополучно начати без всякаго препятствия во славу Твою и Богохранимого Отечества нашего совершити, яко всесильному Царю молимтися, услыши и помилуй.

Ангела Твоего хранителя пристави делу сему, Господи, и вся препятствия видимых и невидимых врагов разрушити, помощь же во всем ко благополучному совершению дела сего сотворити, молимтися, преблагий Спасе, услыши и помилуй.

Во славу Твою вся творити повелевый Господи и всем в предстоящей встрече участвующим и дело сие начинающим, благословением Твоим благополучное поспешество с довольством к совершению подаждь, здравие им с благоденствием даруя, молим Ти ся Вседаровитый Творче, услыши и помилуй".

Святейший Патриарх Кирилл прочитал молитву:

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, вера объемлет сердца наши, и души наши смиренно открыты пред Тобою. Прилежно молим Тя, ибо Ты рекл еси: яко без Мене не можете творите ничесоже, даруй благодатную силу Твою и укрепи Президента страны нашея Российския Владимира Владимировича и в предстоящей встрече участвующих. Пристави людям сим Ангела Хранителя, сохраняющего их от всякого злаго обстояния видимых и невидимых врагов. Укрепи и вразуми их во всех предстоящих трудах и начинаниях: вся бо елика хощеши яко Сильный Бог творити можеши. Да послужит встреча сия к созиданию мира во всем мире и прекращению междоусобныя брани. Укрепи в сердцах наших веру в помощь Твою на всякое дело благое. Буди Господи милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Ты бо еси Бог наш, Бог Милующий и спасающий и Тебе славу возсылаем, ныне и присно и во веки веков».

За богослужением молились личный секретарь Святейшего Патриарха епископ Раменский Алексий, смотритель Патриаршей резиденции иеромонах Аристоклий (Лисицын), заместитель руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Н.И. Державин, сотрудники Московской Патриархии.

Русская линия