Мэрия Иерусалима с начала августа заблокировала счета Иерусалимской Православной Церкви из-за неуплаты налога на недвижимость (арнона), которую они ввели в одностороннем порядке вопреки протестам и в нарушение статус-кво на Святой Земле. Сумма задолженности, по данным еврейских чиновников, составляет около 650 млн шекелей (примерно $ 175 млн), передаёт Телеграм-канал «Религия сегодня».

Исторически с 1852 года церковные и благотворительные объекты освобождались от налогов, однако с 2018 года муниципалитет начал начислять налоги на некоторые здания, включая гостевые дома и коммерческие помещения при храмах. В ответ на это в знак протеста в 2018 году христианские общины на три дня закрыли Храм Гроба Господня, после чего еврейские власти временно приостановили взыскание.

Сейчас под ударом оказались не только Иерусалимский Патриархата, но и Армянская Патриархия (евреи требуют с неё $ 32 млн), а также Францисканский орден, управляющий католическими святынями (католики уже получили уведомления о необходимости оплаты). Мэрия Иерусалима утверждает, что действует строго в рамках закона, при этом переговоры с Церквами продолжаются.

Центральное правительство Израиля пока воздерживается от вмешательства, считая этот вопрос прерогативой местных властей. В настоящее время спор балансирует между правом города на сбор налогов и необходимостью сохранения многовекового статус-кво, а его разрешение потребует поиска компромиссного решения со стороны всех участников конфликта.

Еврейские власти давно демонстрируют стремление нарушить статус-кво на Святой Земле, а потому на данные действия Израиля необходим жёсткий ответ всего мирового сообщества. В противном случае, еврейские чиновники продолжат выдавливать христиан и мусульман из Иерусалима.

