Алексей Ильич Чириков родился 13 декабря 1703 г. в Тульской губернии в небогатой дворянской семье. В 1715 г. Чириков поступил в Московскую навигационную школу и в следующем же году был переведен в Петербургскую Морскую академию, которую успешно закончил в 1721 г. с назначением на Балтийский флот. В 1725−30 гг. в чине лейтенанта Чириков принимал участие в Первой Камчатской экспедиции Витуса Беринга. На всем пути от Петербурга до Охотска Чириков определил 28 астрономических пунктов, что позволило впервые выявить истинную широтную протяженность Сибири, а следовательно, и северной части Евразии. На судне «Св. Гавриил» вместе с мичманом Петром Чаплиным Чириков вел судовой журнал, представляющий собой ценный документ по истории первой в России морской научной экспедиции. Совместно с Берингом и Чаплиным Чириков составил итоговую карту плавания, значительно превосходившую все существующие до тех пор карты по точности и достоверности изображения тихоокеанского побережья Северо-Восточной Азии.

В 1733−41 гг. Чириков на корабле «Св. Павел» принял участие во Второй Камчатской экспедиции Беринга в должности его заместителя, в ходе которой Чириков открыл тихоокеанский берег Северо-Западной Америки и несколько островов из Алеутской цепи. Рапорт Чирикова в Адмиралтейств-коллегию от 1741 г. о результатах экспедиции стал первым в истории описания северо-западного побережья Америки. По возвращении Чириков участвовал в составлении итоговой карты русских открытий в северной части Тихого океана и около года возглавлял Морскую академию. Скончался Чириков 24 мая 1748 года. Его именем названы остров, подводная гряда, море, мели и четыре мыса. В Петропавловске-Камчатском ему установлен памятник.

Алесей Ильич Чириков. Портрет-версия. Из собрания портретной Галереи «Скрижали Камчатки». Худ. В. В. Санакоев. 1995. Картон, масло. 58,5 Х 47

Сегодня также день памяти лидера правой фракции IV Государственной Думы действительного статского советника, члена Главного Совета Союза Русского Народа (СРН) профессора С.В.Левашева, расстрелянного в 1919 г.

Сергей Васильевич Левашев родился 5 июля 1857 г. в Белевском уезде Тульской губернии в семье потомственного дворянина. Образование получил в Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии, которую закончил в 1878 г. первым учеником. В 1880 г. защитил диссертацию и стал доктором медицины. После стажировки заграницей в 1886 г. стал профессором терапевтической клиники Казанского университета. В 1903 г. был переведен в Новороссийский университет на одноименную кафедру. В Одессе развернул активную деятельность, организовал научную работу, заслужив уважение и авторитет у коллег по цеху, в результате в 1906 г. избран председателем Общества русских врачей. В 1907 г. избран деканом Медицинского факультета, а в следующем году — ректором Новороссийского университета. Профессор Левашев активно занимался общественной деятельностью, был гласным Одесской городской думы.

В 1912 г. Левашев был избран депутатом IV Государственной Думы от г. Одессы, где были очень сильны позиции русских патриотов. Будучи убежденным монархистом, вошел в состав фракции правых, был избран товарищем председателя, а затем председателем фракции. В Госдуме Левашев активно боролся против попыток либералов разрушить систему образования путем введения различных новшеств. В годы Первой мировой войны он призывал прекратить внутреннюю борьбу в Думе и оказать всемерную поддержку правительственному курсу. Он выступил решительным противником создания Прогрессивного блока, поскольку прекрасно понимал, что он создается для подготовки антимонархического заговора. Левашев заявил, что во время войны «возможен только один блок, это блок всего Русского Народа, и никакие другие блоки не допустимы». Он принимал активное участие в деятельности СРН, в конфликте внутри Союза поддержал Н.Е.Маркова.

Особенную активность он проявил в 1915 г. после создания Прогрессивного блока. Профессор Левашев был одним из организаторов Петроградского совещания монархистов, которое проходило 21−23 ноября, выступал на Совещании и был избран товарищем председателя Совещания. В своей вступительной речи подчеркнул, что «все усовершенствования, даже самые коренные, должны строго сообразовываться с нашими историческими устоями». А эти устои, по справедливому мнению Левашева, выражаются формулой «Православие, Самодержавие и Русская Народность». В самый канун падения монархии, 15 февраля 1917 г., выступая в Госдуме, лидер правых призвал отложить межпартийные распри и заняться главным вопросом дня — борьбой с дороговизной, предложил для этих целей даже назначить ответственного деятеля, наделив его диктаторскими полномочиями. Левашев закончил свою речь обличением и приговором русским умеренным либералам-октябристам и левым националистам, вступившим в союз с врагами Самодержавия, заявив: каждый, кто забывает о первоочередности нужд войны, кто не строит свою деятельность в соответствии с общими интересами, тот «изменник своей родины, предатель своего народа».

После февральского переворота профессор Левашев совершенно отошел от политической деятельности. Не принял он участия и в борьбе с большевиками. Обстоятельства и место гибели видного деятеля русского патриотического движения точно неизвестны. По одним сведениям он был расстрелян чекистами, по другим — убит революционной чернью.

Русская линия