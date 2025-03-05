Пока число абортов в госорганизациях снижается, в частных клиниках растёт, что недопустимо, считает глава комитета по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев…

Комитет по соцполитике и здравоохранению Мособлдумы намерен обратиться к председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением изменить порядок лицензирования частных клиник, исключая проведение абортов из профиля акушерства и гинекологии. Об этом сообщил на круглом столе в Москве председатель комитета по соцполитике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев, сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем <…> дать регулятору механизм исключения из системы ОМС частных организаций здравоохранения, которые вместо сохранения репродуктивного здоровья женщины, качественной медпомощи по профилю акушерства и гинекологии, увлечены одним видом медуслуг — искусственным прерыванием беременности. Мы предлагаем ввести новый вид лицензирования акушерства и гинекологии без искусственного прерывания беременности. Сегодня же аборты включены в общую лицензию по этому направлению, что, как мы видим, приводит иногда к определенному перегибу», — отметил депутат.

Председатель по соцполитике и здравоохранению Мособлдумы отметил, что число абортов в государственных медорганизациях Подмосковья за семь лет снизилось в 4,5 раза, но при этом наблюдается рост абортов в частных организациях. «При снижении числа искусственных прерываний беременности в государственной системе здравоохранения мы наблюдаем рост доли прерываний беременности в частных медицинских организациях в 3,7 раза <…>. Все наши усилия практически нивелируются», — заявил политик.

Он уточнил, что лицензии на аборты имеют 222 частные медицинские организации, расположенные на территории Московской области, и 51 государственная. В госучреждениях аборты проводятся в условиях стационара с возможностью оказания реанимационных мероприятий, а в 96,4% частных медицинских организаций они проходят в амбулаторных условиях без возможности оказания реанимационной помощи.

Кроме того, добавил Голубев, большинство частных медорганизаций, работающих вне системы ОМС, не предоставляют отчёт о своей деятельности в Министерство здравоохранения региона, в связи с чем оценить соблюдение клинических рекомендаций, проведение обязательных профилактических мер по предотвращению абортов, регламентированных законодательством, невозможно.

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