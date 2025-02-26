Документальный фильм «Верные» вышёл в широкий прокат в октябре 2024 года. На экранах кинозалов России показывают историю последних месяцев жизни семьи Государя Николая II. Необычен ракурс этой истории в фильме — она показана с точки зрения подданных и слуг царя, которые разделили с Романовыми страдания и унижения их арестантской жизни, сообщает сайт Пензенской епархии.

Когда в марте 1917 года произошло отречение от престола Царя Николай II, за ним в изгнание добровольно последовали 43 человека. Среди них не было ни одного родственника Царя и Царицы, ни одного близкого друга Государя. Всех 43 верных подданных отговаривали, и не раз, от их упорного желания разделить трагическую участь Царской семьи. И многие из них заплатили за свой выбор жизнью. О судьбе слуг Николая II рассказывают их потомки, а также потомки охранников Ипатьевского дома, где произошло зверское убийство Царской семьи и верных им людей.

В фильме собрана уникальная хроника жизни семьи Романовых и событий тех дней. Это материалы Государственного архива РФ и личные фотоархивы семей потомков происходящих событий. Некоторые кинокадры, в том числе съемки Ипатьевского дома столетней давности, зритель увидит впервые.

Фильм рассказывает о единстве, о том, что можно быть аристократом не по крови, а по духу. О благородстве простых подданных, которые возвысились в своей верности и преданности России, в которую верили, и стали последней опорой и самым близким кругом Царской семьи. Верные Царю, верные присяге, верные себе.

В связи с интересом, который пензенская публика проявила к фильму, было принято решение организовать дополнительный показ, приуроченный ко дню чествования иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917). Он состоится 15 марта, в субботу, в 14:00 в кинотеатре «Суворовский» (г. Пенза, ул. Суворова 144А, ТЦ «Суворовский» (этаж 3)).

Русская линия