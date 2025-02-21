Антиохийские архиереи считают, что нынешние сирийский власти не должны делить население на людей первого и второго сорта…

Патриарх Антиохийский Иоанн X встретился с епархиальными архиереями для обсуждения текущей ситуации в стране и вызовов, с которыми сталкиваются христианские общины, сообщает портал Gorthodox.com со ссылкой на пресс-службу Антиохийского Патриархата.

На встрече, которая прошла 18 февраля 2025 года в монастыре Святого Георгия Хозевита в Вади-ан-Насара присутствовали митрополит Аккарский Василий (Мансур), митрополит Хамаский Николай (Баальбаки), митрополит Латакийский Афанасий (Фахд), митрополит Алеппский Ефрем (Маалули), митрополит Хомсский Григорий (Хури) и митрополит Хауранский Антоний (Саад).

Участники собрания обсудили общую ситуацию в Сирии, состояние епархий и проблемы, с которыми сталкиваются верующие. В ходе дискуссии архиереи подчеркнули, что Антиохийская Церковь продолжит следовать принципам гражданского единства и содействовать укреплению мира в обществе.

Антиохийская Церковь подтвердила свою готовность работать с разными сторонами конфликта для поддержания этих принципов перед лицом текущих вызовов. В ходе беседы Патриарх Иоанн проинформировал присутствующих о результатах своих недавних встреч с международными посланниками и другими официальными лицами.

В частности, 6 февраля 2025 года в Дамаске прошла конференция «План демократических преобразований в Сирии», организованная Антиохийским Патриархатом. Её участники обсуждали важность свободных выборов и политического плюрализма. Главный спикер, доктор Радван Зиаде, отметил необходимость создания правового государства и институций, обеспечивающих свободу и равенство. Накануне конференции Патриарх Иоанн принял в своей резиденции ливано-сирийскую делегацию, с которой обсудил укрепление сотрудничества и защиту прав человека.

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