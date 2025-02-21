21 февраля 2025 года в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная служению военного ду ховенства Русской Православной Церкви в зоне проведения специальной военной операции на Донбассе и роли Церкви в армии, сообщает Победа.Ru.

В Форуме приняли участие председатель Синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами митрополит Ставропольский Кирилл, кавалер трех орденов Мужества, главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков, председатель Межъепархиального отдела Московской митрополии по взаимодействию с ВС протоиерей Марк Ермолаев, священник-доброволец в зоне СВО, и. о. руководителя сектора по взаимодействию с обществом и СМИ Синодального отдела по взаимодействию с ВС иерей Георгий Шабалов, военный корреспондент и ведущий телеканала «Спас» Андрей Афанасьев. По видеосвязи к участникам собрания подключились бойцы батальона Дмитрия Донского донецкого направления и помощник главного военного священника в зоне проведения СВО по работе с бойцами Росгвардии протоиерей Святослав Чурканов.

Речь на пресс-конференции шла о необходимости присутствия военных священников на передовой, их задачах и миссии, священниках-добровольцах в зоне СВО, посвященной им выставке в регионах России, а также подразделениях, носящих имена православных святых.

Священство и воинство на протяжении тысячелетней истории России были неразрывно связаны. За три года в зоне проведения СВО побывали более 2 тысяч священников, не считая тех, кто приезжает туда на день-два с гуманитарным грузом для бойцов.

Подавляющее большинство священников на передовой — добровольцы, и только небольшая часть клириков, занимающая в армии должности помощников командира по работе с верующими военнослужащими, направляется в зону СВО Министерством обороны. В большинстве случаев командировки священнослужителей в зону боевых действий длятся от десяти дней до трех месяцев — таких командировок совершено уже более 4,5 тысяч. Но некоторые священники находятся там уже полтора — два года, заключив контракты как добровольцы, подчеркнул митрополит Ставропольский Кирилл.

Говоря об основных моментах деятельности священников в войсках Министерства обороны, формированиях Росгвардии, ряда силовых структур, которые находятся на передовой, глава Синодального отдела отметил, что на первом месте стоит молитва с верующими военнослужащими, совершение церковных Таинств, в том числе Исповеди и Причащения.

«Были озвучены цифры, согласно которым только по официальным данным совершено крещение более 42 тысяч военнослужащих, которые до того не были крещены. И сегодня можно войти в блиндаж, и практически в каждом из них увидеть иконы, увидеть стяг со Спасом Нерукотворным и другие святыни, которые действительно являются очень важными для военнослужащих», — сказал митрополит Кирилл.

Владыка также остановился на таких важных аспектах деятельности священников в зоне боевых действий, как мотивация воинов, идущих в бой, психологическая и духовная реабилитация бойцов, находящихся в ситуации тяжёлого стресса, в обстановке, когда они убивают в ходе военных действий, а также видят следы особой жестокости со стороны противника.

«Они видят кровь, порой сталкиваются со зверством, жестокостью, видя, как поступает [противная сторона] с их пленными братьями, с мирными гражданами. И вот здесь священники, тут же, перед боем проводя мотивацию для воинов, совершают духовную реабилитацию бойцов с тем, чтобы они не озверели, чтобы они действительно понимали, что они русские, они православные христиане».

«Наша общая здесь и задача, и заслуга в том, что сейчас всё больше и больше батюшек трудятся в войсках с нашими воинами рядом во всех ситуациях, даже самых тяжелейших, батюшки рядом, и всё больше верующих воинов в армии, а значит и Победа всё ближе и ближе», — главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков.

«Когда твоя страна воюет, а ты врач — становись военным врачом. Когда твоя страна воюет, а ты журналист — становись военным журналистом. А так как мы на телеканале „СПАС“ трудимся, то, безусловно, духовная тема, вопросы духовной составляющей играют для нас первостепенную роль. Наши военные священники, наше военное духовенство является этой связующей нитью, канатом, тросом, натянутым между фронтом и тылом, по которому эти смыслы идут и возвращаются с фронта в тыл и с тыла на фронт. И это всё приводит к тому, что на самом деле есть надежда и есть радость. Вот без этого было бы очень тяжело», — военный корреспондент и ведущий телеканала «СПАС» Андрей Афанасьев.

Русская линия