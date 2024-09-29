В сегодняшнем Евангельском чтении мы слышали такую притчу. Однажды царь устроил брачный пир для сына своего. Он послал слуг к почётным гостям с просьбой прийти, но они пренебрегли царским приглашением, и вместо этого пошли по своим делам: кто на поля, кто за покупками. Узнав об этом, царь огорчился, и велел слугам пригласить таких гостей, каких смогут найти по всем дорогам. И праздничное торжество наполнилось этими гостями.

Дальше события развивались следующим образом. Царь пришёл посмотреть на собравшихся и увидел среди них человека, одетого в небрачную одежду, то есть непраздничную, разорванную, грязную, возможно, с запахом. Царь спросил: друг, как ты пришёл сюда, не имея брачной одежды? По восточному обычаю, царь, приглашая гостей на пир, предлагал гостям и праздничные одежды, и если на госте их не было, значит, он отказался, посчитав, что и собственная одежда достаточно хороша. По этой причине гость молчал, не зная, что сказать в своё оправдание. Тогда царь разгневался и велел слугам взять его и бросить во тьму кромешную. И заканчивается притча такими словами «Много званных, мало же избранных».

Какие же духовные истины скрыты за образами этой притчи? На духовный пир, в Царство Небесное призвано всё человечество. Сначала в качестве почётного гостя был приглашен народ израильский, но он сам отказался от Христа. Тогда слуги Божии в лице Апостолов были посланы к язычникам, во все страны, на дороги и распутия человеческой цивилизации, пригласить всех в Церковь Христову. И она наполнилась христианами из разных народов. В нашем посёлке проживает семь с половиной тысяч человек. Все они приглашены в Царство Небесное, а отозвались на призыв те, кого мы видим в трёх наших храмах — человек 300, в большие праздники от силы 500. Вот приложение сегодняшней евангельской притчи к нашей современной действительности.

— Что же означает в притче брачная одежда? Брачная одежда означает прощение грехов. Без этого в Царство Небесное попасть невозможно.

— А где можно получить эту одежду? На исповеди в храме. Перед каждой литургией священник спрашивает «Кто на исповедь, кому нужна чистая одежда для Царства Небесного?»

Всех вас поздравляем с воскресным днём!

Архимандрит Борис (Долженко)