Святитель Киприан, митрополит Киевский и всея Руси, по происхождению болгарин, подвизался на Афоне. Своей благочестивой жизнью и образованием он обратил на себя внимание Константинопольского Патриарха Филофея, который в 1375 году посвятил его в митрополиты всея Руси.

В Москве святитель Киприан терпел многие скорби от великого князя Димитрия Иоанновича и потому первое время жил или в Литве, или в Константинополе. Великий князь, негодуя на патриарха, объявил, что Русская Церковь, пока жив святитель Алексий, не будет иметь иного пастыря. Лишь в 1390 году святитель был принят в Москве как Первосвятитель.

Между тем, России угрожала страшная буря. Тамерлан опустошал южные области и приближался (в 1395 г.) к Москве, разорив многие города. Но, устрашенный чудесным видением во сне, повернул от Москвы на юг. Русские люди не могли приписать это ни чему иному, как перенесению чудотворного образа Божией Матери из Владимира в Москву, ибо отступление татар случилось в тот же самый час, когда этот образ был встречен митрополитом Киприаном на Кучковом поле.

В том же 1395 году святитель вынужден был ехать в Новгород уговаривать новгородцев, которые не хотели зависеть в судных делах от митрополита. Попытка святителя была неудачною, впрочем, смягченный ласками и дарами жителей, он выехал мирно, благословил народ и архиепископа. В это время великий князь Литовский Витовт вознамерился отторгнуть от России ее древнее достояние. В Смоленске, в 1396 г., съехались великие князья Московский и Литовский — определять границы своих владений. С ними был и святитель Киприан, ходатайствуя в пользу Церкви. Князь Витовт, дав слово не притеснять православной веры, оставил владыку главою духовенства в подвластной ему России, и митрополит, уехав в Киев, жил там 18 месяцев.

Возвратясь в Москву, святитель Киприан проводил жизнь в уединении вне столицы, в селе Голенищеве. Часто удалялся он для уединенного моления в пустынь, отстоящую от города Гороховца на 62 версты. Там, на берегу озера, построил святитель церковь Спасителя, и тем положил основание монастырю, известному под именем Святоезерского. Скончался святой в 1406 г. Мощи его, обретенные в 1472 г., почивают в московском Успенском соборе под спудом.

Сегодня мы также вспоминаем героя Отечественной войны 1812 года, генерала от кавалерии Н.Н.Раевского, скончавшегося в 1829 году. Генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский родился 14 сентября 1771 г. Записанный еще в младенчестве в военную службу, двадцати лет от роду Раевский был уже полковником лейб-гвардии Семеновского полка. Участвовал в военных действиях против турок и поляков; позже, командуя Нижегородским драгунским полком, был при взятии Дербента (1796).

Оклеветанный перед Императором Павлом, Раевский на некоторое время был уволен от службы. Однако уже во время кампании 1807 г. он находился в авангарде под начальством кн. П.И.Багратиона и командовал егерской бригадой. В ходе Русско-шведской войны 1808 г. Раевский одержал над шведами ряд блестящих побед. В 1810 году, командуя корпусом, особенно отличился при осаде Силистрии. В 1812 г., командуя в армии Багратиона одной из дивизий, задерживал наступление Наполеона.

Под Смоленском Раевский в течение суток защищал город от превосходящих по численности сил неприятеля. Во время Бородинского сражения Раевский с своим корпусом стоял на правом фланге левого крыла армии, против которого устремлены были почти все силы французов. Блестящая защита редута, получившего его имя, создала Раевскому всероссийскую славу. Под Малоярославцем он вместе с Дохтуровым успешно защищал Калужскую дорогу; в сражении под Красным много содействовал окончательному поражению наполеоновской армии. В 1813 г. Раевский участвовал в сражениях под Бауценом, Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом (во время последнего был ранен пулею в грудь, но оставался на лошади до конца битвы). В 1814 г. под Бар-Сюр-Обом командовал армией вместо раненого гр. Витгенштейна; под Арсисом после кровопролитной битвы первым вошел в город, а затем преследовал неприятеля до Парижа. После окончания войны с Наполеоном, Раевский командовал корпусом на юге России, с 1824 г. в отставке. Был в дружественных отношениях с А.С.Пушкиным. В 1826 г. Раевский был назначен членом Государственного совета. Скончался 16 сентября в одном из сел Киевской губернии.

Сегодня день рождения легендарного русского военачальника генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева, родившегося в 1843 году.

Его дед Иван Никитич, сын однодворца, дослужился до чина генерала от инфантерии, отец был генерал-лейтенантом. Михаил Дмитриевич Скобелев был прекрасно образован, знал восемь иностранных языков, поражал собеседников эрудицией в самых различных областях знаний. Учился в Париже, затем в Санкт-Петербургском университете, но вскоре оставил его и поступил на военную службу. Участвовал в подавлении польского восстания 1863 года. С 1869 года, по завершении учебы в Николаевской академии Генерального штаба, служил в Туркестанском военном округе. Затем последовали другие назначения; в Туркестан (тогдашнее общее название территорий в Средней и Центральной Азии) Скобелев вернулся в 1873 году. Проявив незаурядный полководческий дар, он быстро выдвинулся, был награждён орденами святого Георгия 4-й и 3-й степени, золотой саблей, золотой шпагой с бриллиантами с надписью «За храбрость». И в среднеазиатских кампаниях, и позднее, на Русско-турецкой войне, Скобелев всегда появлялся в сражениях на белом коне и, нередко, в белом кителе, за что получил прозвище «белый генерал». В 1876 году Скобелев был назначен военным губернатором и командующим войсками Ферганской области.

Русско-турецкая война стала звёздным часом Скобелева. Куропаткин писал: «С первых же дел Скобелев и на Дунае обращает на себя внимание и быстро приобретает известность во всей армии. <…>. К окончанию войны Скобелев становится любимцем и героем не только армии, но народным героем, имя которого стало известно во всех самых отдалённых уголках необъятной родины». Блестящие победы под Ловчей, штурм Плевны, зимний переход через Балканы, взятие Шейнова упрочили воинскую славу Скобелева. О смелости «белого генерала» слагали легенды. Художник В. В. Верещагин, находившийся при русской армии, вспоминал: «Кто не был в огне со Скобелевым, тот положительно не может себе понятия составить о его спокойствии и хладнокровии среди пуль и гранат <…>. Благоразумные люди ставили в упрек Скобелеву его безоглядную храбрость; они говорили, что „он ведёт себя как мальчишка“, что „он рвётся вперед, как прапорщик“, что, наконец, рискуя „без нужды“, он подвергает солдат опасности остаться без высшего командования и т. д. Надобно сказать, что это всё речи людей, которые заботятся прежде всего о сбережении своей драгоценной жизни <…>. Никогда не рисковал Скобелев жизнью попусту, всегда он показывал пример бесстрашия и презрения к жизни, и пример этот никогда не пропадал даром: одних приводил в совесть, других учил, увлекал, перерождал!».

Куропаткин отмечал, что не только храбрость и дар полководца сделали Скобелева любимцем всей армии, но прежде всего его постоянная и разносторонняя забота о войсках — от их бытовых нужд до настроения перед битвой. Войска «видели, что и ночью в ставке Скобелева не было отдыха. В день боя Скобелев каждый раз представлялся войскам особенно радостным, веселым, симпатичным. При объезде войск Скобелев представлял собой как бы олицетворение самой войны. Солдаты и офицеры весело и с доверием смотрели на его воинственную красивую фигуру, любовались им, радостно приветствовали его и от всего сердца отвечали ему „рады стараться“ на его пожелание, чтобы они были молодцами в предстоящем деле. Встречаясь с частями, с которыми уже был в деле, Скобелев умел несколькими словами напомнить их общее боевое прошлое. Можно смело свидетельствовать, что каждая часть, бывшая раз в деле со Скобелевым, считала навсегда его своим родным начальником, всегда гордилась боевой с ним связью». Куропаткин отмечает, что, помимо всех этих качеств, необычайная популярность Скобелева объясняется его «таинственным даром влиять на массу, подчинять её своей власти и внушать ей к себе стихийную любовь и доверие», то есть, говоря современным языком, особой харизматичностью.

1880−1881 годы — «второй Туркестан» Скобелева. После победоносного завершения кампании он произведён в чин генерала от инфантерии и награжден орденом святого Георгия 2-й степени.

В феврале 1882 года Скобелев, находясь в Париже, беседовал с навестившими его сербскими студентами. Он говорил о грядущем неизбежном столкновении германцев и славян. Слова Скобелева попали во французскую прессу. В Германии против него ополчились и газеты, и общественное мнение. Английский журналист Марвин, находясь в Берлине, наблюдал, как имя Скобелева «повторялось беспрестанно в речах и спорах всех классов общества», как многие и многие немцы «выражали свою ненависть к славянам и Скобелеву».

25 июня (8 июля) 1882 года Скобелев скоропостижно скончался от паралича сердца в московской гостинице «Англия». Народного любимца оплакивала вся Россия. Репортеры московских газет описывали заполненные людьми улицы и крыши зданий: «Смело можно сказать, что вся Москва присутствовала на выносе». Современник вспоминал, как поражённый видом несметных толп английский журналист воскликнул: «У нас подобное было бы невозможно!» — «У нас тоже, — ответили ему, — но ведь это Скобелев». В московских храмах в те дни было подано огромное количество записок о новопреставленном рабе Божием Михаиле. По пути следования поезда с телом Скобелева в Рязанскую губернию, где в родовом имении Спасское-Заборово его ждал последний приют, «на станциях собиралось население из далеких деревень, вёрст за 20−30, привозившее с собой священников и певчих» для совершения панихид. Последние несколько верст до Спасского-Заборова окрестные крестьяне по собственному почину несли гроб на руках.

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