Депутат Верховной Рады Украины Артём Дмитрук, который ранее открыто выступал в защиту Украинской Православной Церкви и из-за последовавших из-за этого угроз и возбуждения уголовных дел вынужден был бежать из страны, в своём Телеграм-канале обратил внимание на тот беспредел, который творится вокруг арестованного наместника Святогорской лавры митрополита Арсения.

«Где хоть какие-то доказательства? Где следственные действия? Где экспертизы и допросы? НИ-ЧЕ-ГО! Человека, пожилого митрополита, держат в нечеловеческих условиях, будто его жизнь — это разменная монета. Очередное судилище, очередное издевательство. Защитники просили хотя бы элементарного — участие в заседании по видеоконференции, чтобы не подвергать владыку смертельной опасности. 300 км в одну сторону в жару. 300 км обратно. Это фактически может стать билетом в один конец для человека, которому отказывают даже в еде в этих адских автозаках. И что делает суд? Отказывает», — написал Артём Дмитрук.

По его мнению, это «не судебная система — это каторга, это пыточная, это современный ГУЛАГ, где власть получает наслаждение от чужой боли». «Кого они убьют следующим? Нет ни малейшего сомнения, что эти нелюди в человеческом обличии наслаждаются каждой секундой мучений тех, кто смеет мыслить по-другому. Вот так и выглядит „демократия“ по-украински. Не забывайте», — заявил православный депутат.

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