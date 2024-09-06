Представительница комиссии от Минкульта Украины скоропостижно скончалась прямо во время «проверки» Богоявленского монастыря в Тернопольской области…

Представительница комиссии от министерства культуры и информационной политики Украины внезапно скончалась при проверке Богоявленского монастыря в Кременце Тернопольской области Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание «Срочно».

«Трагический случай произошел вчера, 5 сентября. Во время проверки состояния сохранности государственного имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, а именно Богоявленского монастыря, скоропостижно скончалась представительница комиссии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

По данным «Срочно», полиция следов насильственной смерти не обнаружила. При этом имени скончавшейся не называется.

При Минкультуры Украины создана комиссия, которая занимается проверками состояния сохранности государственного имущества монастырей и храмов, расположенных на территории страны, в том числе и Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной Церкви. В большинстве случаев члены таких комиссий старательно находят некие «нарушения», после чего обители просто опечатывают.

Нынешняя скоропостижная кончина представительницы богоборческой власти Украины — это далеко не первый случай, однако даже такие страшные знамения Божии не останавливают гонителей Церкви Христовой. Рано или поздно Господь всех призовёт на свой Суд, и так каждому придётся дать ответ за свои деяния.

Русская линия.