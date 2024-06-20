Ни один архиерей с профанарскими взглядами в этот список не попал, что для многих стало полной неожиданностью…

20 июня 2022 года Священный Синод Болгарской Православной Церкви провёл крайне тяжёлое и, можно даже сказать, изнурительное заседание, в ходе которого с большим трудом (потребовалось голосовать более 40 раз) удалось избрать трёх кандидатов для участия в выборах будущего Болгарского Патриарха, которые пройдут теперь 30 июня.

Ими стали митрополит Врачанский Григорий, митрополит Ловчанский Гавриил и митрополит Видинский Даниил. Любопытно, что митрополит Врачанский получил 11 голосов, а митрополиты Ловчанский и Видинский — по 9 голосов.

Эксперты с удивлением отмечают, что ни один кандидат с профанарскими взглядами в список на избрание в Патриархи не попал. В связи с этим ранее анонсированный на 29 июня визит Константинопольского Патриарха Варфоломея в Софию теперь было решено перенести на 30-е число, поскольку всё пошло не по тому плану, на который рассчитывали в Константинопольском Патриархате.

Телеграм-канал «Правоблог» приводит краткие характеристики архиереев, которые примут участие выборах:

Митрополит Врачанский Григорий. С 19 марта 2024 года Местоблюститель Патриаршего Престола Болгарской Православной Церкви (наместник-председатель Синода), родился в 1970 году. В 1999 году будущий архипастырь окончил богословский факультет Афинского университета. Является духовным чадом покойного митрополита-старца Нафанаила.

Считается, что он равноудалён как от «прорусского», так и «профанарского» лагерей внутри Болгарского Патриархата.

Митрополит Ловчанский Гавриил. Родился в 1950 году, — один из самых старших архиереев Болгарии, который твёрдо стоит на русофильских позициях. Он неоднократно выражал поддержку Московскому Патриархату и выступал против раскольнических действий Фанара на Украине.

В 1986 году будущий владыка получил степень кандидата богословия Московской духовной академии за диссертацию на тему «Характерные черты подвига русских подвижников благочестия в XIX веке». Затем, с сентября 1986-го по 1991 год, возглавлял подворье Болгарской Православной Церкви в Москве.

В 2013 году владыка Гавриил был избран одним из трёх кандидатов на Патриарший Престол Болгарской Православной Церкви, но в итоге уступил ныне упокоившемуся Патриарху Неофиту.

Митрополит Видинский Даниил. Родился в 1972 году. Несмотря на то, что с 2010 по 2018 год владыка Даниил был викарным епископом в США, Канаде и Австралии, он занимает последовательную антифанариотскую позицию, отстаивая канонический порядок во Вселенском Православии и сестринские отношения между Болгарской и Русской Церквами.

В 2018 году стал одним из трёх болгарских архиереев, поставивших подписи под письмом, осудившим раскольнические действия Фанара на Украине.

Русская линия