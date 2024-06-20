Икона «Святая Троица» письма преподобного Андрея Рублёва вернётся в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы 22 июня 2024 года. Всенощное бдение и Божественную литургию возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Решение о возвращении святыни на историческое место было принято президентом России Владимиром Путиным в мае 2023 года, сообщает пресс-служба Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

«Святая Троица» была написана святым иконописцем в первой половине XV века для местного ряда иконостаса Троицкого собора по просьбе преподобного Никона Радонежского — ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского. Образ стал идеалом художественного выражения христианского догмата о Единосущном и Триипостасном Боге. Еще в 1551 году на Стоглавом соборе, созванном царём Иваном Грозным, икона была признана образцом для изображения Святой Троицы.

Пробыв в Троицком соборе половину тысячелетия, в 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР святыня была передана в Государственную Третьяковскую галерею. Будучи шедевром древнерусского искусства, «Святая Троица» стала одним из главных экспонатов музея. В иконостас храма поместили список, созданный реставратором Николаем Барановым. Спустя почти 100 лет, 17 и 18 июля 2022 года — в день памяти преподобного Андрея Рублёва и в праздник 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, подлинник Рублёва был принесен в Троицкий собор для временного поклонения. Это стало знаковым событием в жизни Лавры.

Летом 2023 года Свято-Троицкая Сергиева Лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы «Святая Троица» в Лавру. С 5 января 2024 года святыня временно находится в Храме Христа Спасителя в Москве и доступна для общенародного поклонения. Ранее с 1997 года верующие имели возможность поклониться иконе единожды в год в День Святой Троицы в храме святителя Николая в Толмачах, а в 2023 году — в Храме Христа Спасителя.

Теперь возможность помолиться перед святыней станет постоянной. Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры — действующий храм, в котором ежедневно проходят богослужения: братский молебен, Божественная литургия, молебны с акафистом Божией Матери и преподобному Сергию Радонежскому.

В Лавру икона прибудет на специализированном транспорте, который предназначен для профессиональной перевозки произведений искусства и оборудован климатическим боксом с системой амортизации. В храме её установят в специально изготовленный стационарный киот (витрину), поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат. Киот оснащён системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.

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