Русская линия
Сводка новостей от 20 июня 2024

В Троице-Сергиевой лавре ожидают прибытия своей главной святыни
Икона «Святая Троица» преподобного Андрея Рублёва, наконец, будет возвращена на своё историческое место…

Святая Троица преподобного Андрея РублеваИкона «Святая Троица» письма преподобного Андрея Рублёва вернётся в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы 22 июня 2024 года. Всенощное бдение и Божественную литургию возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Решение о возвращении святыни на историческое место было принято президентом России Владимиром Путиным в мае 2023 года, сообщает пресс-служба Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

«Святая Троица» была написана святым иконописцем в первой половине XV века для местного ряда иконостаса Троицкого собора по просьбе преподобного Никона Радонежского — ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского. Образ стал идеалом художественного выражения христианского догмата о Единосущном и Триипостасном Боге. Еще в 1551 году на Стоглавом соборе, созванном царём Иваном Грозным, икона была признана образцом для изображения Святой Троицы.

Пробыв в Троицком соборе половину тысячелетия, в 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР святыня была передана в Государственную Третьяковскую галерею. Будучи шедевром древнерусского искусства, «Святая Троица» стала одним из главных экспонатов музея. В иконостас храма поместили список, созданный реставратором Николаем Барановым. Спустя почти 100 лет, 17 и 18 июля 2022 года — в день памяти преподобного Андрея Рублёва и в праздник 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, подлинник Рублёва был принесен в Троицкий собор для временного поклонения. Это стало знаковым событием в жизни Лавры.

Летом 2023 года Свято-Троицкая Сергиева Лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы «Святая Троица» в Лавру. С 5 января 2024 года святыня временно находится в Храме Христа Спасителя в Москве и доступна для общенародного поклонения. Ранее с 1997 года верующие имели возможность поклониться иконе единожды в год в День Святой Троицы в храме святителя Николая в Толмачах, а в 2023 году — в Храме Христа Спасителя.

Теперь возможность помолиться перед святыней станет постоянной. Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры — действующий храм, в котором ежедневно проходят богослужения: братский молебен, Божественная литургия, молебны с акафистом Божией Матери и преподобному Сергию Радонежскому.

В Лавру икона прибудет на специализированном транспорте, который предназначен для профессиональной перевозки произведений искусства и оборудован климатическим боксом с системой амортизации. В храме её установят в специально изготовленный стационарный киот (витрину), поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат. Киот оснащён системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Св. Синод Болгарской Православной Церкви избрал трёх кандидатов для участия в выборах Болгарского Патриарха
Ни один архиерей с профанарскими взглядами в этот список не попал, что для многих стало полной неожиданностью...

В Троице-Сергиевой лавре ожидают прибытия своей главной святыни
Икона «Святая Троица» преподобного Андрея Рублёва, наконец, будет возвращена на своё историческое место...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти священномученика архиепископа Андроника (Никольского); также мы вспоминаем писателя и поэта, академика, князя С.А.Ширинского-Шихматова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика