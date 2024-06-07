7 июня 2024 года президент Черногории Яков Милатович в рамках визита на Кипр посетил Кипрскую Архиепископию, где встретился с Предстоятелем Кипрской Православной Церкви Архиепископом Георгием, который неожиданно заговорил о возможности автокефалии для раскольничьей «Черногорской православной церкви», сообщает портал «OrthodoxTimes».

В своем выступлении после их встречи и обмена подарками Архиепископ Георгий подчеркнул важность визита. «Как глава православного государства, в котором Церковь играла и продолжает играть решающую роль в поддержании нашей национальной и религиозной идентичности, президенту Черногории было уместно посетить нас», — сказал он.

Предстоятель Кипрской Церкви описал состоявшуюся встречу как очень интересную. «У нас была очень интересная дискуссия о вопросах, касающихся Православия в целом, а также о наших национальных делах и усилиях Черногории по вступлению в Евросоюз. Это была очень плодотворная дискуссия», — добавил он.

Отвечая на вопрос о потенциале дальнейшего сотрудничества между Церквами Кипра и Черногории, Архиепископ заговорил об автокефалии. «Церковь Черногории пока не является автокефальной. Я верю, что связь, существующая между всеми Православными Церквями, распространяется и на вас. Когда, с Божьей помощью, они добьются автокефалии, наши отношения будут развиваться дальше. В любом случае, у нас общая вера», — заключил владыка Георгий.

Очевидно, что нынешние пассажи Кипрского Архиепископа далеко не случайны. На Фанаре давно вынашивают планы по ослаблению Русской и близкой ей Сербской Православных Церквей, а для этого они готовы использовать любых раскольников, будь то на Украине, в Черногории, Македонии или ещё где-либо. В этом смысле владыка Георгий всего лишь раскрыл дальнейшие планы фанариотов. Причём вторжение Фанара в дела других Поместных Церквей кажутся само собой разумеющимся фактом среди ряда греческих Церквей и не вызывают у них никакого отторжения.

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