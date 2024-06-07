Эстонские чиновники требуют от эстонского священноначалия до конца июня внести правки в Устав ЭПЦ МП о «разрыве отношений с Москвой» и отказаться от нынешнего самоназвания…

Правительство Эстонии в нарушение всех законов требует от Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата до начала июля текущего года предоставить правки в уставные документы, которые свидетельствовали бы о разрыве ЭПЦ МП с Русской Православной Церковью. Об этом заявил Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, сообщает СПЖ со ссылкой на ERR.EE.

«Церковь должна осознать эту угрозу безопасности для Эстонии. И в адрес Украины до начала войны звучали угрозы из Кремля с конкретными обещаниями, что они предпримут, и они эти угрозы выполнили», — заявил министр внутренних дел Эстонии.

По его словам, Церковь попросила у государства дополнительное время.

«Это понятно, Церкви нужно обсудить ситуацию с приходами, нужно официально принять решение. Для этого нужно, как я понял, согласие Москвы. И в итоге нужны будут изменения в Уставе, потому что с самого начала необходимость следования слову Московского Патриархата записана в их Уставе», — сказал Лаури Ляэнеметс.

Викарий Таллиннской епархии епископ Тартуский Даниил в ответ на это заявил, что ЭПЦ МП готова на ещё большую автономию на уровне Устава, но полный разрыв — это не так просто, как кажется. Для такого института, как Церковь с двухтысячелетней историей, отмечает владыка Даниил, важно придерживаться канонов, и быстрые решения в соответствии с логикой и темпом мирской жизни тут невозможны.

«Если мы — автономная часть Московского Патриархата, мы тогда должны согласовать свои шаги с Патриархатом или Патриархией. И у них может быть насчёт этого своё видение», — сказал викарий Таллиннской епархии.

Глава Эстонского МВД заявил, что правки в устав о фактическом разрыве с Москвой в правительстве ожидают к началу июля 2024 года. «К началу июля мы ждем предложений, каким образом будут выглядеть эти изменения в Уставе. Это, безусловно, непросто. Потому что, когда мы говорим о прямом подчинении, возникает вопрос, как быть с названием Церкви, потому что названии Церкви содержится указание на подчинение», — отметил Ляэнеметс.

Смена названия, говорит владыка Даниил, как раз самое простое в нынешней ситуации. «Сегодняшнее название нашей Церкви — это, по-моему, было требование со стороны государства в своё время в 2002 году, когда мы регистрировали нашу Церковь. Мы были готовы, что наша Церковь — Эстонская Православная Церковь. Это было требование государства, чтобы прибавить к этому „Московского Патриархата“. Если касается вопросов названия, в этом плане, думаю, ни у кого не возникает вопроса, можно ли назвать нашу Церковь ЭПЦ — да, безусловно, мы согласны», — сказал владыка Даниил.

Русская линия