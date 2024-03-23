По епархиям Русской Церкви разослано циркулярное письмо с Патриаршим благословением вознести особые молитвенные прошения о здравии пострадавших, а также о упокоении безвинно убиенных во время теракта в Красногорске…

В Русской Православной Церкви будут сугубо молиться о погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил за воскресной Божественной литургией 24 марта 2024 года вознести особые молитвенные прошения о здравии пострадавших 22 марта в здании «Крокус Сити Холла», а также о упокоении «безвинно убиенных в террористическом акте в Красногорске», сообщает Патриархия.Ru.

Циркулярные письма, в которых сообщается об этом, направлены 23 марта управляющим делами Московской Патриархии митрополитом Воскресенским Григорием архиереям, управляющим викариатствами Москвы, и председателю Синодального отдела по монастырям и монашеству, а также всем епархиальным архиереям на территории России.

«В эти трагические для нашего Первопрестольного града дни Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возносит свои сугубые молитвы об упокоении душ убиенных и о пострадавших людях в здании „Крокус Сити Холла“ 22 марта 2024 года», — отмечается в документах.

«Его Святейшество благословил во всех храмах и монастырях г. Москвы вознести за Божественной литургией 24 марта с.г. на сугубой ектении особые прошения о здравии „всех в террористическом акте в Красногорске пострадавших“, а также вознести заупокойную ектению с прошениями „о рабех Божиих безвинно убиенных в террористическом акте в Красногорске“.По благословению Святейшего Патриарха прошу вас, владыки, дать указание о таковом поминовении в храмах и монастырях вверенных вам епархий», — говорится в циркулярном письме, направленном всем епархиальным архиереям.

В письме архиереям, управляющим столичными викариатствами, и председателю Синодального отдела по монастырям и монашеству дополнительно указывается: «Духовенство Московской епархии призывается оказывать особое пастырское внимание пострадавшим и родственникам погибших в теракте. При обращении в храмы и монастыри с просьбой об отпевании погибших в террористическом акте надлежит совершать таковые безвомездно».

В документе отмечается: «В связи с введением в городе Москве уровня повышенной антитеррористической защищенности Вам следует оперативно дать указания руководству приходов, Патриарших подворий и монастырей Московской епархии о необходимости обеспечения повышенного уровня безопасности храмов и приходских строений, в особенности в дни проведения праздничных богослужений с участием большого количества верующих».

В циркулярном письме архиереям, управляющим московскими викариатствами, также подчеркивается, что «следует поддерживать оперативное взаимодействие с правоохранительными органами, при возникновении чрезвычайных ситуаций оказывать все необходимое содействие экстренным службам и силовым структурам».

Русская линия