В результате нападения неизвестных с автоматами в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибли не менее 60 человек, более 100 ранены…

Начало Великого поста для России ознаменовалось страшным терактом, который совершили неизвестные вооружённые люди, ворвавшиеся в «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где должен был пройти концерт, и начавшие расстреливать посетителей из автоматов. Преступники подожгли здание, в результате чего число жертв стало стремительно расти. На сегодня известно, что погибли, по меньшей мере, 60 человек, около 150 ранены и находятся в больницах в различной степени тяжести, сообщает РИА Новости.

Около 01:00 23 марта огонь был локализован. Площадь пожара достигла 12 900 квадратных метров. У здания комплекса обрушилась крыша. Около 4:30 утра губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что возгорание ликвидировано. Все пострадавшие в результате при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске были эвакуированы, сообщает Lenta.Ru.

Следователи, криминалисты и эксперты Следственного комитета совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте преступления. Производится осмотр тел погибших. С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические.

Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по статье «терроризм», полиция разыскивает нападавших.

Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл выразил свои соболезнования родственникам всех погибших и пострадавших и призвал верующих молиться об упокоении жертв теракта, а также выздоровлении пострадавших.

В адрес России начали поступать соболезнования от других стран и Поместных Православных Церквей. В частности, свои соболезнования высказал Сербский Патриарх Порфирий.

Русская линия