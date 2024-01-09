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Сводка новостей от 9 января 2024

Патриарх Варфоломей приветствовал на Фанаре открытого содомита Стефаноса Касселакиса
Глава Константинопольского Патриархата поблагодарил греческого гей-политика, настаивающего на легализации «однополых браков», за его внимание к деятельности Фанара…

Патриарх Варфоломей приветствовал на Фанаре открытого содомита Стефаноса Касселакиса6 января 2024 года Константинопольский Патриарх Варфоломей принял в своей резиденции на Фанаре греческого политика-содомита, главу партии «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» Стефаноса Касселакиса, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое агентство «Ромфея».

На встрече Касселакис заявил, что чувствует ответственность, «которую мы несём как государство за продвижение эллинизма повсюду на земле».

Он похвалил Патриарха Варфоломея за «важные инициативы в вопросах окружающей среды, беженцев и мира», выразил уверенность, что «Вселенскому Патриархату ещё есть что предложить», и пообещал поддерживать Фанар, «насколько мы можем».

В ответ Патриарх Варфоломей поблагодарил Касселакиса «за присутствие на праздновании Крещения, а также за интерес, который он проявляет к служению Матери-Церкви».

Накануне встречи с Патриархом Варфоломеем Стефанос Касселакис в соцсетях потребовал внести в греческий парламент закон о легализации в стране «однополых браков». Касселакис является открытым содомитом. С 2019 года состоит в сексуальных отношениях с американским медбратом Тайлером Макбетом, с которым заключил «гражданское партнерство».

Но всё это нисколько не смущает Патриарха Варфоломея, который фактически включился в кампанию по легализации «содомских партнёрств» в Греции.

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Патриарх Варфоломей приветствовал на Фанаре открытого содомита Стефаноса Касселакиса
Глава Константинопольского Патриархата поблагодарил греческого гей-политика, настаивающего на легализации «однополых браков», за его внимание к деятельности Фанара...

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