Протоиерей Андрей Ткачев: «Верующие принимают всё, от насморка до смертельного диагноза, как волю Создавшего нас. Так нужно поступить здесь-сейчас»

Известный православный священник протоиерей Андрей Ткачев в канун Рождества Христова в своём Телеграм-канале впервые высказался о своём неожиданном назначении настоятелем храма Святой Троицы в Хохлах вместо запрещённого в служении протоиерея Алексея Уминского, призвав верующих прекратить ломать копья по этому поводу. Приводим высказывание отца Андрея целиком:

«Так много шума из-за замещения одним священником другого священника. На самом деле людям никто не интересен, кроме себя самого. Подавляющему большинству людей.

То, что тяжело о. Алексею Уминскому, то, что о. Андрей Ткачев тоже, мягко говоря, вырван из привычного течения жизни, никого толком не волнует. Копья ломаются о политические мифологемы. Кипят те самые страсти, с которыми у православных борьба.

Это шум на периферии. А суть та, что миром правит Бог. И только Бог. Любые шумные несогласия это только Цепь, конечным звеном которой является претензия лично к Господу Богу. Ты, мол, плохо правишь миром. А я знаю, как лучше. В этом назначении, Ты (типа) ошибся. Исправься, пока не поздно. (И прочие безумные глаголы)

Если кто-то из верующих людей хочет играть в такую игру, я ему не завидую. В это играют только законченные безбожники и «концептуалисты», лично нераскаянные. Верующие принимают все, от насморка до смертельного диагноза, как волю Создавшего нас. Так нужно поступить здесь-сейчас.

Один скажет слова Максима Грека: Благословен Смиривший мя. Другой скажет то же самое или добавит слова Дмитрия Ростовского: Хочеши, да буду в прежнем месте — благословен еси. Хочеши, да буду на месте новом — паки благословен еси.

В общем, по вере все решается, ещё и тихо решается.

А без веры — один шум каких-то незарегистрированных партий, внутри которых никому нет дела ни до кого, кроме себя и своей идеологии.

И покруче дела были, да все выровнялось, исправилось и успелось забыться. Так и здесь будет.

Временно живущие на земле, ссорятся друг с другом — кто и где временно сидеть должен. И смех, и грех.

Верующим надо смиренно перекреститься и успокоиться".

Русская линия