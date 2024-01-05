Святыня будет пребывать в соборе в дни празднования Рождества Христова…

Вечером 5 января 2024 года в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя Москвы была принесена икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым. Образ Святой Троицы был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Грабаря, где он находился под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем, сообщает Патриархия.Ru.

При перенесении икону сопровождали первый заместитель министра культуры России С. Обрывалин, заместитель департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Н. Чечель, директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Грабаря Д. Сергеев, главный хранитель Государственной Третьяковской галереи Т. Городкова, а также клирик Храма Христа Спасителя протоиерей Георгий Мартынов.

По благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви великую святыню в Храме Христа Спасителя встречали: митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве; епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл; игумения Ксения (Чернега), руководитель Правового управления Московской Патриархии; духовенство Храма Христа Спасителя.

Образ Святой Троицы был помещён в специальный киот и установлен у правого клироса храма.

Митрополит Григорий в сослужении епископа Кирилла, протоиерея Георгия Мартынова и протоиерея Андрея Марущака совершил перед образом Святой Троицы молебен.

Богослужебные песнопения исполнил Камерный хор Храма Христа Спасителя под управлением С. Сидоренко.

В дни празднования Рождества Христова знаменитый образ будет находиться в Храме Христа Спасителя, где Святейший Патриарх Кирилл совершит праздничные богослужения.

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