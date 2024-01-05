Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом запретил в служении и снял с настоятельства московского храма Святой Троицы в Хохлах протоиерея Алексия Уминского, который вновь позволил себе сомнительные политические высказывания. Информация об этом появилась в некоторых Телеграм-каналах и распространилась в украинских СМИ, хотя официально никто об этом не заявлял.

По данным «Союза православных журналистов», последней каплей, которая переполнила чашу терпения Его Святейшества, стало скандальное интервью отца Алексия либеральным российским журналистам, в котором он в политическом ключе высказался на тему специальной военной операции и событий на Украине.

Характерно, что на место отца Алексия настоятелем храма Святой Троицы в Хохлах назначен известный православный священник протоиерей Андрей Ткачёв, который немало пострадал от революционных украинских властей. После государственного переворота на Украине в 2014 году, который отец Андрей активно обличал, священник вместе с семьей вынужден был переехать в Москву.

На официальном сайте Московской городской епархии отец Андрей уже указан как настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, а потому в ближайшее время можно ожидать публикацию официального указа Святейшего Патриарха Кирилла по этому поводу.

Русская линия