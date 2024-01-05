Протоиерей Андрей Ткачев назначен настоятелем храма Святой Троицы в Хохлах
Известный православный священник сменил на этой должности протоиерея Алексия Уминского, запрещённого Святейшим Патриархом Кириллом в служении, сообщают Телеграм-каналы…
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом запретил в служении и снял с настоятельства московского храма Святой Троицы в Хохлах протоиерея Алексия Уминского, который вновь позволил себе сомнительные политические высказывания. Информация об этом появилась в некоторых Телеграм-каналах и распространилась в украинских СМИ, хотя официально никто об этом не заявлял.
По данным «Союза православных журналистов», последней каплей, которая переполнила чашу терпения Его Святейшества, стало скандальное интервью отца Алексия либеральным российским журналистам, в котором он в политическом ключе высказался на тему специальной военной операции и событий на Украине.
Характерно, что на место отца Алексия настоятелем храма Святой Троицы в Хохлах назначен известный православный священник протоиерей Андрей Ткачёв, который немало пострадал от революционных украинских властей. После государственного переворота на Украине в 2014 году, который отец Андрей активно обличал, священник вместе с семьей вынужден был переехать в Москву.
На официальном сайте Московской городской епархии отец Андрей уже указан как настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, а потому в ближайшее время можно ожидать публикацию официального указа Святейшего Патриарха Кирилла по этому поводу.
Протоиерей Андрей Ткачев назначен настоятелем храма Святой Троицы в Хохлах Известный православный священник сменил на этой должности протоиерея Алексия Уминского, запрещённого Святейшим Патриархом Кириллом в служении, сообщают Телеграм-каналы...