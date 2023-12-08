Фигура русского писателя была установлена во Владивостоке 5 сентября 2015 года на Корабельной набережной, что возмутило коммунистов…

Давать волю сторонникам большевизма в России крайне опасно. Об этом свидетельствуют неоднократные попытки коммунистов снести памятники тем личностям, которые активно боролись с большевизмом или же обличали их многочисленные беззакония. Ранее они взрывали храмы, теперь им этого не позволено, и они требуют сносить памятники своим противникам.

Не так давно «Русская линия» писала о постыдной истории с демонтажем памятника генералу Петру Врангелю в Ростове-на-Дону. Не прошло и несколько недель, как в СМИ появились сообщения, что коммунисты требуют снести памятник русскому писателю Александру Солженицыну во Владивостоке. Об этом пишет Интерфакс.

Причём это далеко не первая попытка демонтировать памятник. Как сообщалось, в 2021 году активист КПРФ Максим Шинкаренко предложил городским властям демонтировать расположенный в центре города памятник Солженицыну, поскольку его якобы установили без учёта общественного мнения. В мэрии тогда сообщили, что считают демонтаж памятника нецелесообразным.

В частности, «многочисленные фотографии памятника, размещаемые горожанами и гостями города в социальных сетях, говорят о его популярности», а арт-объект обладает высокими эстетическими качествами, сообщили тогда в мэрии «Интерфаксу».

Памятник русскому писателю Александру Солженицыну был установлен во Владивостоке 5 сентября 2015 года на Корабельной набережной, в центре города. Автор памятника — скульптор Петр Чагодаев. На церемонии открытия присутствовал сын знаменитого писателя Ермолай Солженицын.

Однако, коммунисты продолжают настаивать на сносе памятника. В связи с этим они даже подали в суд с требованием о демонтаже «незаконного монумента». Однако, районный суд Владивостока в удовлетворении иска коммунистам отказал. Это решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Русская линия