8 декабря 2023 года, в преддверии Дня героев Отечества, отмечаемого в России в праздник святого Великомученика и Победоносца Георгия, в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась торжественная церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России, сообщает сайт Президента РФ.

В торжественном мероприятии приняли участие более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников церемонии — Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награждённые тремя и более орденами Мужества.

К собравшимся обратился президент России Владимир Путин:

«Уважаемые коллеги, товарищи, друзья!

Сегодня под сводами Георгиевского зала Кремля, который олицетворяет величие воинской, ратной славы России, мы чествуем героев нашего Отечества, людей, чьи выдающиеся дела, свершения и поступки навсегда будут вписаны в историю нашего государства, нашей родной страны.

Время не властно над памятью народа. Из поколения в поколение передаются чувства благодарности и преклонения перед героями, перед мужеством тех, кто в разные времена и эпохи на полях сражений защищал свободу и независимость Отечества, перед трудом и талантом великих учёных, первооткрывателей, управленцев, деятелей культуры, умножавших славу России. Наш долг — знать и чтить героев, делать всё, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего.

Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в специальной военной операции, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.

Их подвиги по-настоящему поражают. Ими гордится вся страна. И для меня, безусловно, честь вручить сегодня нашим военнослужащим Золотые Звёзды Героев России. Это уроженцы самых разных регионов нашей страны — от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей. И все они плечом к плечу защищают общую, единую для всех Родину.

Они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры — среди них совсем молодые люди — собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства, полностью развеяли миф об их неуязвимости.

Среди награждённых немало тех, кто для выполнения боевой задачи успешно, мастерски применял современные технологии, беспилотные летательные аппараты, тех, кто с риском для жизни спасал, эвакуировал раненых сослуживцев.

Все, кто сегодня получает награды, проявили исключительную доблесть. Благодарю вас за службу Родине.

Для вас, для ваших боевых товарищей, всех героев нашей страны превыше всего честь, долг, беззаветная любовь к Отчизне. Эти качества сейчас определяющие. Они задают высочайшую планку ответственности для каждого из нас. А самоотверженность и отвага наших бойцов служат примером для рабочих и инженеров предприятий оборонной промышленности, для наших трудовых коллективов во всех отраслях экономики, которые не только отразили санкционный натиск, но и наращивают сейчас производство, для всех наших граждан, которые вносят свой вклад в укрепление экономического, технологического да и культурного суверенитета России. Ваше мужество вдохновляет и волонтёров, помогающих фронту, всех, кто готов действовать на благо Отечества.

Миллионы граждан России полны решимости быть вместе со страной и перед лицом испытаний поступать так, как должно и справедливо. Я знаю, вижу это на встречах с нашими людьми, чувствую их настрой, их стремление к солидарности.

Сегодня неразрывны и питают, поддерживают друг друга ратный подвиг и трудовая доблесть, твёрдость характера наших людей и сплочённость всего российского общества. И всех нас объединяет искренняя, сердечная любовь к России. Она помогает идти вперёд, делать ещё больше, преодолевать любые препятствия.

Уверен, вместе мы обязательно добьёмся всех поставленных целей и сможем сказать нашим детям и внукам: мы и наши боевые товарищи для вас постарались, мы жили, работали и сражались для вашего будущего. И они будут нами гордиться.

С праздником! С Днём героев Отечества!"

Затем состоялась торжественная церемония вручения высших наград российским военным.

16 февраля 2007 года Государственная Дума приняла закон об установлении новой (а, по сути, восстановлении старой) памятной даты — Дня Героев Отечества. Согласно поправкам в закон «О днях воинской славы и памятных днях России», этот праздник отмечается 9 декабря.

26 ноября по юлианскому календарю (9 декабря по новому стилю) 1769 года Императрица Екатерина II учредила высший военный орден Российской Империи — орден Святого Георгия Победоносца, имевший девиз «За службу и храбрость» (в 2000 г. орден восстановлен как высшая военная награда России). Награду получали воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

В этот же день в России широко отмечался Праздник Георгиевских кавалеров, когда чествовали всех кавалеров Георгиевских отличий — от таких прославленных людей, как Александр Суворов, Григорий Потемкин, Михаил Кутузов, до простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами и медалями. Эта традиция сохранялась до большевицкой революции. В последний раз праздник Георгиевских кавалеров торжественно отмечался 26 ноября (9 декабря) 1916 года.

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