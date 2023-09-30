На Рязанской земле открыли мемориальную доску и памятник «Белому генералу», а в Москве у памятника Скобелеву состоялась лития и возложение цветов…

30 сентября 2023 года, когда Русская Православная Церковь чтит память святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, исполняется 180 лет со дня рождения легендарного русского полководца, непобедимого генерала М.Д. Скобелева. Именно в день этих великих святых, своею смертью доказавших верность Христу, в 1843 году в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга родился будущий освободитель православных народов от османского ига.

Не случайно, в последнюю неделю сентября в России проходят Скобелевские торжества.

28 сентября в Рязанском государственном университете открылась Международная научно-практическая конференция «Генерал Скобелев: история и современность». В Рязанском областном художественном музее открылась выставка «Полководец, Суворову равный», а в областной филармонии состоялся концерт оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

На станции «Ряжск-1» состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной посещению М.Д. Скобелевым Ряжска в 1881 году, а в посёлке Александро-Невский при большом стечении народа был открыт конный памятник доблестному генералу.

Монумент был изготовлен в рамках проекта, который инициировали жители Александро-Невского района. Автор проекта — известный рязанский скульптор Олег Седов. Также удалось благоустроить близлежащую территорию. Работу выполнили по программе по формированию современной городской среды. У памятника М.Д. Скобелеву провели озеленение. Там выложили тротуарную плитку и организовали освещение.

В торжественном открытии памятника генералу Михаилу Скобелеву принял участие губернатор региона Павел Малков. На церемонии также присутствовал глава Скобелевского комитета генерал-полковник Валерий Марченков и практически все члены Центрального Совета и руководители региональных отделений комитета. Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации проекта, в частности, в благоустройстве этого памятного места.

Завершающие празднования прошли в родовом имении генерала села Заборово в музее-усадьбе «Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева», где он похоронен. Здесь, у его могилы, состоялась торжественная панихида о полководце и его родителях.

Тем временем, в Москве у конного памятника Скобелеву (автор — народный художник РФ Александр Рукавишников) рядом с Академией Генерального штаба Министерство обороны России состоялась лития и торжественное возложение цветов к монументу. В мероприятиях приняли участие вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, представительница МИД России Надежда Воробьёва и другие.

Русская линия