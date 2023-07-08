8 июля 2023 года, в очередную годовщину со дня кончины легендарного русского военачальника, Георгиевского кавалера, генерала-адъютанта, генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева, в Москве, Санкт-Петербурге и Рязани были отслужены заупокойные богослужение по русскому военачальнику.

Вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев принял участие в мемориальных торжествах по генералу в храме Казанской иконы Божией Матери в с. Товарищево (Новая Москва). Поминовение генерала Скобелева совершил в этот день настоятель храма священник Михаил Бородин, который сугубо помянул русского офицера во время Божественной литургии.

«Мы регулярно молимся об упокоении генерала Михаила Скобелева, — заявил „Русской линии“ Александр Алекаев. — В этом году исполняется 180 лет со дня рождения Белого генерала, и Скобелевский комитет надеется, что правительство Москвы окажет действенную помощь, чтобы хотя бы к этой дате в метро „Улица Скобелевская“ на юге столицы появился бюст этого доблестного генерала. Москвичи и особенно жители Бутово поддержали бы патриотическую инициативу мэра по установке этого памятника. Тем более, что в это же время (в сентябре) в столице пройдут перевыборы нашего градоначальника».

Неравнодушные русские люди принесли цветы к памятнику генерала, установленному при содействии РВИО у здания Академии Генерального штаба Вооружённых сил России в юго-западе Москвы (скульптор — А. Рукавишников).

Тем временем, в Санкт-Петербурге, где родился русский военачальник, генерала Скобелева помянули в Измайловском Свято-Троицком гвардейском соборе. Поминовение совершил настоятель собора митрофорный протоиерей Геннадий Бартов.

Кроме того, на Рязанской земле, где упокоился генерал Скобелев, о нём тоже не забыли. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк служил сегодня в селе Ласково, где родилась святая княгиня Феврония, тоже помянул в своих молитвах на Литургии воина Михаила.

В селе Заборово Рязанской области, где родителям Скобелева принадлежало обширное имение, и где в построенном им Спасо-Преображенском храме, в пределе Михаила Архангела, упокоился Михаил Скобелев, также прошли мемориальные торжества.

Молитва — это самое ценное, в чём сегодня по-настоящему нуждается доблестный русский генерал, и поэтому очень приятно, что все без исключения памятные дни, связанные с именем Скобелева, в России отмечаются молитвенным поминовением.

Русская линия