ОТ РЕДАКЦИИ. В сентябре 2023 года исполняется 180 лет со дня рождения выдающегося русского полководца, Георгиевского кавалера, генерала М.Д. Скобелева. Скобелевский комитет при поддержке НБФ «Наследие» готовит к этой дате переиздание восьмой книги серии «Белые воины» «Генерал Скобелев». Предлагаем нашим читателям статью доктора исторических наук А.А.Кострюкова «Забытые герои», вошедшую в этой издание.

Статья повествует о том, как в Болгарии до сих пор чтут героев Русско-турецкой войны, которые помогли освободить Болгарию от османского ига. В то же время необходимо отметить, что в России отношение к этим русским воинам более чем прохладное. Так, в Москве уже на протяжении многих лет городские власти не могут (или не хотят) установить бюст генералу Скобелеву в метро, названном в его честь.

Хотелось бы верить, что эта несправедливость и недоразумение рано или поздно будет устранена.

Посещая Болгарию и ее столицу Софию, каждый раз убеждаешься, на сколько точно отражает топонимика национальное самосознание и насколько важную функцию несут имена городских объектов.

В годы османского ига имена софийских улиц были турецкими, хотя улиц, как таковых, было немного — София до середины ХIХ в. была небольшим городом. Активное строительство здесь началось после освобождения Болгарии, когда город приобрел столичный статус. Улицы болгарских городов получили имена национальных героев — Васила Левского, Христо Ботева, Константина Величкова и многих других. Городские объекты стали получать христианские названия, а также имена святых подвижников и деятелей Церкви. Так, университет носит имя святого Климента Охридского, главная библиотека — имена святых Кирилла и Мефодия. В Софии есть жилой район «Святая Троица», есть бульвар Патриарха Евтимия, бульвар святого Наума Охридского, улицы святого Иоанна Рыльского, святого Феодосия Тырновского.

Сердце русского человека особо трогает, что многие софийские улицы носят имена русских писателей, композиторов и полководцев. Парадокс, но в Софии больше чувствуешь гордость за свой народ, чем в большинстве российских городов. В отличие от России, в Болгарии нет памятников палачам, нет улиц, названных в честь террористов. Зато имена достойных русских людей, прославивших наше Отечество, представлены в полной мере. В Софии есть улицы Пушкина, Гоголя, Тургенева, Чехова, Мусоргского. Но Болгария и, в частности, ее столица, интересна еще и тем, что хранит память о тех, кто на Родине незаслуженно забыт.

Центральная магистраль болгарской столицы — бульвар Царя Освободителя, названа в честь Императора Александра II. В Болгарии к этому Царю особое отношение. Здесь его чтут как монарха, поднявшегося на защиту братского славянского народа, на освобождение поруганных православных святынь. На бульваре Царя Освободителя стоит памятник этому Императору, напротив него — кафедральный Александро-Невский собор, а неподалеку — русский Никольский храм. В годы лихолетья, когда Россию покинуло несколько миллионов беженцев, этот храм стал центром русской эмиграции в Болгарии. Влияние, которое оказала русская диаспора на местную церковную жизнь, было огромно. Богослужебный чин, прекрасное пение — все это привлекало болгар, а экзарх Болгарской Церкви митрополит Стефан даже отправлял молодых диаконов в русскую церковь на стажировку.

С Никольским храмом связано имя архиепископа Серафима (Соболева), около тридцати лет управлявшего русскими приходами в Болгарии. Этот иерарх, уроженец Рязани, прославился не только как ревностный защитник православия, но и как подвижник благочестия. Гостеприимная болгарская земля стала для него и местом упокоения. Архиепископ Серафим был погребен в крипте Никольского храма и до сих пор сюда стекаются не только жители Болгарии, но и паломники из других стран.

Недалеко от бульвара Царя Освободителя пролегает бульвар А. М. Дондукова. Бульвар носит имя русского генерала, героя Крымской войны, участника покорения Кавказа. Александр Михайлович Дондуков проявил себя и в Русско-турецкой войне, а после получения Болгарией независимости организовал в стране государственное управление. Дондуков был настолько популярен, что его имя даже называлось среди претендентов на болгарский царский престол. Впоследствии, будучи командующим Кавказским военным округом, генерал положил начало правильному обустройству минеральных источников.

Один из центральных бульваров города назван в честь генерала М. Д. Скобелева. Равным Суворову называли этого полководца, известного не только освобождением Болгарии, но и присоединением к Российской Империи значительной части Средней Азии.

Мыслитель и стратег, М. Д. Скобелев отличался поразительной полководческой и геополитической прозорливостью. Известны, например, слова, сказанные им будущему генералу А. Н. Куропаткину: «Запомни раз навсегда, Алеша! Никогда не играй на первой скрипке!». Казалось бы, предостережение, сделанное достаточно успешному и храброму офицеру, было неуместно. Но пройдут десятилетия, и неудачи Куропаткина в войне с Японией подтвердят, насколько прав был в свое время Михаил Дмитриевич.

Более того, генерал Скобелев говорил о неизбежности страшного кровопролитного столкновения между славянами и немцами, причем был абсолютно уверен, что победа, в конечном счете, будет за славянским лагерем.

В честь Скобелева названо несколько болгарских сел, а улицы имени героя есть почти во всех городах Болгарии.

Бульвар генерала Скобелева пересекает бульвар генерала Тотлебена, названный в честь выдающегося военного инженера, участника кавказских экспедиций и Крымской войны. Труды Эдуарда Ивановича Тотлебена открыли новую эру в фортификационном искусстве. В начале Крымской войны генерал в кратчайшие сроки возвел севастопольские укрепления, что воспрепятствовало противнику сходу взять город. Предвидя возможность будущей войны с Германией, Тотлебен разработал систему оборонительных укреплений на западных границах Российской Империи. В годы Русско-турецкой войны генерал руководил осадными работами под Плевной.

Еще одна центральная улица Софии носит имя графа Игнатьева — русского дипломата, члена Государственного Совета Российской Империи, горячего сторонника идеи славянского единства. У нас мало кто помнит, что Николаю Павловичу Игнатьеву удалось добиться ратификации договора с Китаем, по которому Россия получила левый берег Амура, Уссури и весь маньчжурский берег вплоть до границы с Кореей. Игнатьеву удалось добиться и признания независимости Болгарии.

Через центр города проходит и улица генерала Гурко — освободителя Софии, героя Шипки. Войска под командованием Иосифа Владимировича Гурко в феврале 1878 г. дошли до пригорода Константинополя, Сан-Стефано, где был подписан договор, положивший конец турецкому игу в Болгарии.

Еще один забытый в России герой — подполковник Павел Петрович Калитин, чье имя также носит одна из улиц Софии. Калитин участвовал в покорении Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств, за боевые заслуги был награжден несколькими орденами. В 1877 г. П.П. Калитин добровольно отправился на Балканы, где командовал 3-й дружиной болгарского ополчения. 19 июля 1877 г. офицер погиб, спасая знамя своей дружины от турок.

Список наших выдающихся соотечественников, увековеченных в Болгарии, можно продолжить. Однако вполне закономерен вопрос, хранится ли в России память о названных выше военных и государственных деятелях? Много ли в нынешней России улиц Скобелева? Можно назвать, пожалуй, лишь улицу, появившуюся недавно на окраине Москвы, да еще проспект (хотя это, скорее переулок) в Санкт-Петербурге.

До революции имя генерала старались увековечить. Было установлено несколько памятников «белому генералу», а город Фергана был переименован в Скобелев. Имя полководца стали получать и другие объекты. Например, в 1912 г. Тверская площадь в Москве стала Скобелевской, в 1914 г. Немецкая улица в центре Саратова также получила имя в честь великого полководца. Однако для большевиков имена русских героев были чужими — многие объекты, названные в их честь, получили «советские» названия. Память о генерале Скобелеве из народной памяти новые власти вытравливали особенно тщательно. Так, Скобелевская площадь в Москве стала Советской (с 1993 г. Тверская), а Скобелевская улица в Саратове получила имя Кирова и носит её до сих пор.

Такая же участь ожидала и памятники. 12 апреля 1918 г. Лениным, Сталиным и Луначарским был подписан декрет «О памятниках республики». В соответствии с ним предписывалось снимать памятники «царям и их слугам». В течение короткого промежутка времени все памятники Скобелеву были разрушены. Иногда разрушение имело заведомо кощунственный характер. Например, бюст Скобелева в деревне Уланово Глуховского района Черниговской губернии был снят с постамента и выброшен в выгребную яму. Был уничтожен и памятник в центре Москвы. Попытки его восстановления до сих пор не увенчались успехом. И пока создается впечатление, что болгарам память о полководце дороже, чем нам.

Что касается других вышеупомянутых русских государственных деятелей и полководцев, то сложно припомнить в России какой-либо объект, названный в их честь. Пройдя по улицам любого российского города, иностранец придет к убеждению, что для русских являются героями не Цари, а цареубийцы, не собиратели земли русской, а «преступники, дорвавшиеся до власти», не патриоты-мыслители, а русофобствующие идеологи мировой революции. Когда-то в годы коммунистического правления были в Софии и бульвар Ленина, и бульвар Димитрова. В настоящее время эти и подобные имена исчезли с карт болгарских городов. Мавзолей Димитрова болгары не сохранили, как «часть истории», а снесли, подобно тому, как наши предки — русские и болгары, сносили языческие капища.

К сожалению, если топонимика Болгарии подчинена национальной идее, то о России мы сказать этого не можем. И национальной идеи мы не получим до тех пор, пока не поймем, что в нашей истории достойно увековечения и гордости, а что является наносным и чуждым.

Справочно. В декабре 2003 года на Бутовской линии метро (район Москвы Южное Бутово) была открыта станция метро «Улица Скобелевская». Названа по одноименной улице, носящей имя выдающегося русского полководца М.Д. Скобелева «Суворову равный». Однако перед одним из входов в метро стоит бюст Адмиралу Ушакову (скульптор Ю. Ковальчук).

Скобелевский комитет выступает с инициативой установки в вестибюле метро бюста генералу Скобелеву, в честь кого и названа станция. Это, в том числе, в какой-то мере исправит существующее недоразумение.