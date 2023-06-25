25 июня 2023 года исполняется 105 лет со дня трагической гибели Генерального штаба генерал-лейтенанта Сергея Леонидовича Маркова, погибшего у станции Шаблиевская в 1918 году в самом начале 2-го Кубанского похода Добровольческой армии.

В Новочеркасске, где в 1918 году отпевали генерала Маркова, сегодня прошло заупокойное богослужение. Литию по генералу совершил настоятель кафедрального собора, войсковой священник Всевеликого войска Донского протоиерей Георгий Сморкалов.

С.Л. Марков, потомственны военный, Георгиевский кавалер. Он обладал редкими талантами, сочетая в себе способности опытного штабного работника, интересного, знающего преподавателя и превосходного боевого командира, способного повести за собой подчиненных. Блестящий по отзывам учеников преподаватель при этом не ограничивался лекциями, — его перу принадлежит несколько обративших на себя внимания статей, книг и ряд учебников для военных училищ. В конце 1917 — начале 1918 года, после развала прихода к власти большевиков, Марков прибыл на Дон, став одним из организаторов Белого движения на Юге России.

К 90-й годовщине со дня гибели генерала С.Л.Маркова была выпущена первая партия календаря «Белые Воины» на 2009 год, подготовленного к 240-й годовщине учреждения ордена Святого Победоносца и Великомученика Георгия.

В 2002 году стараниями информационного агентства «Белые воины» в Свято-Вознесенском соборе Новочеркасска был установлен памятный киот с иконой преподобного Сергия Радонежского — небесного покровителя генерала С.Л.Маркова, а в 2003 году, в г. Сальске Ростовской области торжественно открыт памятник генералу, ставший первым в России памятником участнику Белого движения. Генералу С.Л.Маркову была посвящена и первая книга военно-исторической серии «Белые воины».

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