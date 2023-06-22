С 23 июня к святыне можно будет приложиться с 10:00 до 17:00…

Время допуска к «Троице» Андрея Рублева в Храме Христа Спасителя сократят на два часа

Время доступа к «Троице» Андрея Рублева в Храме Христа Спасителя сократят на два часа в день, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал информационной службы Московской епархии Русской Православной Церкви.

«С 23 июня допуск верующих в храм для поклонения святыне будет осуществляться с 10:00 до 17:00. В целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут», — говорится в публикации.

Это решение связано с продлением срока пребывания иконы в храме и отсутствием очередей.

В мае 2023 года Владимир Путин принял решение о возвращении «Троицы» Русской Православной Церкви. С 3 июня икона находится в Храме Христа Спасителя. Ежедневно к иконе подходят до пяти-шести тысяч человек.

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