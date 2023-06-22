Архиереи и духовенство Москвы и Московской области приняли участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата…

22 июня 2023 года, в День памяти и скорби — 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерархи и духовенство возложили венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля, сообщает Патриархия.Ru.

В церемонии приняли участие: архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; архиепископ Егорьевский Матфей; архиепископ Люберецкий и Подольский Аксий, секретарь Архиерейского совета Московской митрополии; епископ Серпуховской Роман; епископ Наро-Фоминский Парамон; епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, главный редактор Издательства Московской Патриархии; епископ Зарайский Константин, глава Миссионерского отдела Московской епархии; епископ Истринский Серафим, председатель Синодального отдела по делам молодежи; епископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Московской Патриархии; епископ Луховицкий Евфимий, председатель Синодального миссионерского отдела; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Дионисий Казанцев, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по Московской области; благочинные церковных округов г. Москвы; наместники ставропигиальных мужских монастырей; игумении женских монастырей.

После возложения венка прозвучал гимн России. Затем иерархи и духовенство пропели «Вечную память» «вождем и воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим», после чего состоялся торжественный марш роты почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка.

В церемонии участвовали военный комендант Москвы генерал-лейтенант Е.А. Селезенев, воины Вооруженных сил России.

Русская линия